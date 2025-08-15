接連暴雨海水變淡 雲林口湖文蛤重傷害啟動現金救助

受丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨影響，大量淡水流向出海口，雲林沿海地區文蛤養殖池疑因海水變淡水，傳出嚴重損失，農業部昨天公告口湖為魚塭養殖文蛤現金救助地區，每公頃16萬元，養殖戶即日起至8月28日止可到口湖鄉公所申請。

受連日暴雨影響，雲林沿海養殖業出現延遲性災情，口湖鄉文蛤近日出現大量死亡災情，縣長張麗善本月12日會同農業部水產試驗所、口湖鄉公所、雲林縣養殖漁業發展協會、養殖業者等進行現場勘查，發現文蛤實際損失情形達到五、六成，甚至有養殖戶全軍覆沒。

農業部昨天公告雲林縣口湖鄉魚塭養殖文蛤為天然災害現金救助地區，救助額度每公頃16萬元，受損超過2成的漁民，今天起至8月28日之前可到口湖鄉公所申請。

雲林縣文蛤養殖面積3464公頃，產量3萬多公噸，年產值超過17億元，為全國第一，縣府農業處長魏勝德表示，這次文蛤受災以口湖鄉最嚴重，部分養殖池文蛤死亡率幾乎百分之百，公所速報受損面積約2700公頃。