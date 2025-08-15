黃偉哲慰問助弱勢修屋志工 感謝民間資源協力救災

快訊

中央社／ 台南15日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南多處地區受災，許多志工進入災區協助居民復原，台南市長黃偉哲今天前往北門區慰問為弱勢家庭修繕房屋的慈濟志工，感謝民間資源與政府協力投入救災。

黃偉哲上午帶著豆花等補給品前往北門渡仔頭地區，慰問為弱勢家庭進行房屋修繕的慈濟志工，並走進民宅關心施工情況，感謝志工們在炎熱天氣下仍不辭辛勞，協助弱勢居民改善生活環境，並要求區公所人員提醒民眾清理積水容器，預防登革熱。

黃偉哲表示，弱勢家庭常因經濟與身體狀況，無力負擔龐大房屋修繕費用，慈濟基金會長期投入社區關懷，不僅災時迅速支援，平時也默默協助需要幫助的家庭。

北門區長林建男表示，公所針對轄內獨居長者及弱勢家庭主動慰問，不僅致贈民生物資，並針對屋況不佳者媒合民間資源協助修繕，目前共有16戶進行中，透過結合社會資源與志工力量，讓獨居長者及弱勢家庭感受社會關懷。

台南市政府指出，市府將持續與各界慈善團體合作，讓資源發揮最大效益，確保市民住得安心、生活有尊嚴，也希望透過各項公私協力，幫助災民早日恢復正常生活。

