颱風打亂台金交通 客輪軍機投入疏運滯留旅客

颱風楊柳影響台金航班，今天仍有數百名旅客被迫滯留金門機場。為疏運旅客，交通部航港局協調客輪預計下午2時開往嘉義；另外，軍機中午也投入1架次載運70名旅客飛往高雄。

颱風楊柳影響，往返台金航班自13日起取消1天半航班，造成數百名旅客滯留金門機場。根據金門航空站提供資料，雖然航空公司昨天安排5架次加班機共疏運350名旅客至台北，但今天上午金門機場估計仍有至少200名旅客等待候補。

金門航空站上午公布軍方將投入軍機載運旅客飛往高雄，航空站與軍方上午10時30分開始進行軍機疏運叫號，遊覽車將70名旅客載至機場後，中午12時許第1架軍機飛往高雄。

此外，為加速疏運旅客，金門航空站上午9時30分也調查願意搭乘船舶旅客人數，總計有超過100位旅客表達搭乘意願。

航港局說明，目前已協調由「雲豹輪」執行海運疏運，後續將由航港局會同民航局金門航空站、金門縣政府等單位，協助旅客登船作業。預計雲豹輪下午2時從金門水頭碼頭啟航前往澎湖馬公，之後再協助旅客轉乘接駁的「藍鵲輪」前往嘉義布袋港；屆時港口也將準備遊覽車接駁旅客前往高鐵車站。