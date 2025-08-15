風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

丹娜絲颱風重創台南，不少弱勢戶無力修繕房子，台南市勞工局做工行善團積極投入，今天與西港區公所團隊會勘兩戶弱勢受災戶，也兵分兩路，分別前往後壁區與西港區，替兩戶遭颱風重創的弱勢家庭拆除及修繕，截至目前，針對此次風災弱勢戶房屋修繕已規畫17戶，完成6戶、施工中11戶。

台南市勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造公司，也響應市長「大水庫理論」，加入做工行善團行列，並邀集彰化金主營造公司及營造業南區職業安全衛生促進會的夥伴，一同投入災後重建。

後壁區的賴姓案主是一名7旬老翁，年邁且重聽，為低收入戶，獨自照顧兩名身心障礙兒子。風災重創屋頂與浴室，並造成電線裸露，存在極大危險。今日，泥水工會志工先行拆除損壞屋頂與室內結構，接下來由各工會分工接力，讓一家人盡快重獲安全住所。

西港區蘇姓案主一家五口，遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂嚴重損毀。案夫以打零工維生，並需照顧兩名年幼子女與年邁長者，生活艱辛。勞工局做工行善團於楊柳颱風來襲前即完成會勘規畫，今日拆除破損屋瓦並加裝鋼板，後續將進行重新配置電線，施作天花板輕鋼架等，為一家人重建溫暖家園。