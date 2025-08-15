快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供

丹娜絲颱風重創台南，不少弱勢戶無力修繕房子，台南市勞工局做工行善團積極投入，今天與西港區公所團隊會勘兩戶弱勢受災戶，也兵分兩路，分別前往後壁區與西港區，替兩戶遭颱風重創的弱勢家庭拆除及修繕，截至目前，針對此次風災弱勢戶房屋修繕已規畫17戶，完成6戶、施工中11戶。

台南市勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造公司，也響應市長「大水庫理論」，加入做工行善團行列，並邀集彰化金主營造公司及營造業南區職業安全衛生促進會的夥伴，一同投入災後重建。

後壁區的賴姓案主是一名7旬老翁，年邁且重聽，為低收入戶，獨自照顧兩名身心障礙兒子。風災重創屋頂與浴室，並造成電線裸露，存在極大危險。今日，泥水工會志工先行拆除損壞屋頂與室內結構，接下來由各工會分工接力，讓一家人盡快重獲安全住所。

西港區蘇姓案主一家五口，遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂嚴重損毀。案夫以打零工維生，並需照顧兩名年幼子女與年邁長者，生活艱辛。勞工局做工行善團於楊柳颱風來襲前即完成會勘規畫，今日拆除破損屋瓦並加裝鋼板，後續將進行重新配置電線，施作天花板輕鋼架等，為一家人重建溫暖家園。

大台南總工會監事王孟彥今天送來午餐與飲品，慰勞在烈日下奮戰的志工；勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團隊迅速行動，協助弱勢受災戶盡快恢復居住安全。他強調，做工行善團的力量來自公私協力，正因有這善的循環，「希望家園」才能在台南一磚一瓦地築起，讓更多家庭重拾安定與笑容。

台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再會勘搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）向做工行善團及投入的營造商致意。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）向做工行善團及投入的營造商致意。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再協助搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團今再協助搶修西港、後壁兩戶弱勢房屋。圖／台南市勞工局提供

台南 勞工局 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

600億元救災 丹娜絲風災重建特別條例草案三讀通過

丹娜絲風災重創台南 台灣府城隍廟捐款250萬元助重建

高雄風災後3人因類鼻疽死亡！清理家園「勿赤腳或穿拖鞋」

助颱風受災戶重建家園 嘉義民雄鴿園義賣賽鴿全數捐出

相關新聞

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

丹娜絲颱風重創台南，不少弱勢戶無力修繕房子，台南市勞工局做工行善團積極投入，今天與西港區公所團隊會勘兩戶弱勢受災戶，也兵...

楊柳颱風災後復電逾9成 台電嘉義區處中火力搶進山區

中度颱風楊柳遠離，台電嘉義區處統計，本次颱風造成全區累計約1萬287戶用戶停電，災後第2天，截至上午8時，已有1萬62戶...

台東農損上億 盼全品項救助免現勘

中颱楊柳雖快閃台灣，但帶來的強風、豪雨仍造成南部地區農漁損失，尤其颱風登陸的台東首當其衝，香蕉、芭樂、釋迦、文旦柚等農損...

屋頂帆布吹掀、滲雨水 台南七股住戶嚇得無法睡

楊柳颱風前天下午從台南七股出海，台南溪北、沿海地區上月初丹娜絲颱風造成許多民宅屋頂掀翻，雖加蓋帆布應急，仍不敵強風吹襲，...

颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

楊柳颱風肆虐東台灣，加上豪雨高溫，台東縣全縣農漁業損害率超過20%。民進黨立委莊瑞雄與陳瑩今與農業部長陳駿季開會協商，要...

風雨接著來菜價漲不停...2根小黃瓜要65元 菜價要回穩還有得等

連續颱風、豪雨重創中南部蔬菜產區，風雨接著來，來不及復耕，菜量少，菜價飆漲，西螺果菜市場昨天平均交易價格每公斤72元，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。