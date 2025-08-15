楊柳颱風災後復電逾9成 台電嘉義區處中火力搶進山區

中度颱風楊柳遠離，台電嘉義區處統計，本次颱風造成全區累計約1萬287戶用戶停電，災後第2天，截至上午8時，已有1萬62戶恢復供電，復電率超過97%，其餘用戶持續搶修中。

颱風帶來10級強風吹襲，造成部分地區電力設備受損。台電嘉義區處動員搶修，多數用戶恢復供電，未復電地區在偏遠山區，因颱風期間多處發生樹木倒塌，導致高壓線路斷落及電桿傾斜，搶修人員需克服道路受阻、地形崎嶇及作業空間有限等挑戰。