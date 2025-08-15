楊柳颱風災後復電逾9成 台電嘉義區處中火力搶進山區
中度颱風楊柳遠離，台電嘉義區處統計，本次颱風造成全區累計約1萬287戶用戶停電，災後第2天，截至上午8時，已有1萬62戶恢復供電，復電率超過97%，其餘用戶持續搶修中。
颱風帶來10級強風吹襲，造成部分地區電力設備受損。台電嘉義區處動員搶修，多數用戶恢復供電，未復電地區在偏遠山區，因颱風期間多處發生樹木倒塌，導致高壓線路斷落及電桿傾斜，搶修人員需克服道路受阻、地形崎嶇及作業空間有限等挑戰。
停電戶數主要集中在布袋、朴子、太保、新港、阿里山等鄉鎮市，主要因強風導致電線斷落、電桿傾斜或開關跳脫所致。為加快全面復電進度，嘉義區處今天集結重點力量搶進山區，動員自營工班與承攬商全員到位，並調派吊臂車、昇空作業車、鏈鋸及發電機等機具，採多點同步作業模式，爭取在最短時間內恢復所有用戶供電。
