台東農損上億 盼全品項救助免現勘

中颱楊柳雖快閃台灣，但帶來的強風、豪雨仍造成南部地區農漁損失，尤其颱風登陸的台東首當其衝，香蕉、芭樂、釋迦、文旦柚等農損慘重，縣長縣長饒慶鈴等人昨勘災，粗估全縣農損上億元，盼農業部盡早公告台東全品項現金救助並免現勘，減輕農民損失。

農業部農糧署統計，若從7月丹娜絲颱風和後續的多日豪雨衝擊起算，7月迄今，全台農損已逾38億元。

台東蕉農說，雖做好防颱措施，但雨風太強又猛烈，整片蕉園3小時倒光光，令人無奈；張姓蕉農種植近7千棵香蕉全倒，一棵種植成本約200元，心血一夕毀於風雨，欲哭無淚。

台東芭樂產地利吉地區及文旦柚產地東河地區也是損失慘重，幾乎落果滿地。農民說，芭樂就快到採收期，颱風一來什麼都沒了，真的血本無歸，也有種植文旦的農民說「只能用慘字形容心情」。

饒慶鈴說，楊柳颱風導致全縣農作物災損，包括釋迦、香蕉、文旦、芭樂、紅龍果、臍橙等受創，災情非常嚴重，希望中央將台東全縣農作物納入全品項現金救助，主要受災作物則爭取免現勘，縮短救助作業程序，協助農友盡速復耕。

至於屏東縣，農業處初步統計，大豆、香蕉、棗、百香果及其他蔬菜與果品出現災損，受損面積98.05公頃，損失金額初估465萬元。

台中市梨山平等里等高海拔地區農作也受創嚴重，雪梨、高接梨、蜜蘋果等都傳出重大農損，立委江啟臣指出，部分果園落果高達五成，果樹也不敵強風吹襲斷裂。梨山指標性的「福壽山蘋果王」也在這次颱風中倒伏。

楊柳颱風帶來嘉義沿海11級陣雨及惡劣海象，造成海上養殖牡蠣災情，嘉義縣府農業處指出，昨初步查估約有5000棚浮筏蚵棚受害，損失程度平均10%，另有300公頃平掛蚵棚受害，損失程度平均5%，因海象惡劣致養殖蚵串牡蠣脫落損失，粗估損失金額2875萬元。