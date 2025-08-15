聽新聞
屋頂帆布吹掀、滲雨水 住戶嚇得無法睡

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲／台南報導
台南七股許多民宅屋損用帆布覆蓋應急，又被楊柳颱風吹掀，再度變成「透天厝」。記者萬于甄／攝影
台南七股許多民宅屋損用帆布覆蓋應急，又被楊柳颱風吹掀，再度變成「透天厝」。記者萬于甄／攝影

楊柳颱風前天下午從台南七股出海，台南溪北、沿海地區上月初丹娜絲颱風造成許多民宅屋頂掀翻，雖加蓋帆布應急，仍不敵強風吹襲，七股區許多民宅屋頂帆布被吹掀，雨水滲入屋內，有居民更嚇得無法睡覺，也有人抱怨政府協助媒合修繕，到現在連報價都無，「不知在媒合什麼東西」。

行政院7月底成立雲嘉南災後復原前進指揮所，媒合廠商修繕災屋，其中，七股區由南市府水利局負責，對於受災戶抱怨媒合進度緩慢，水利局長邱忠川回應，七股區260戶需媒合，已募集10家業者協助，目前簽約約18戶，2戶已完工，會積極協助媒合，盡早恢復家園。

七股頂山里民說，住家屋頂破損蓋帆布應急，前天颱風一來，強風暴雨，帆布、繩索被屋脊割破，最後整件帆布被吹掀，屋內嚴重漏水，昨天趁天氣好轉，又再重新再清理一次。

里民說，政府雖協助媒合找鐵工蓋屋頂，但鐵工師傅也僅能一間間做，速度那有辦法快，里內老年人居多，需要政府動員人力進駐幫忙，不過等了1個多月了，到現在仍沒看到。

也有居民無奈地說，前天七股頂山里恐有12級陣風，原本蓋好的帆布都被掀翻，繩索也斷了，屋頂還沒修好，帆布被吹掉後，又都變成「透天厝」，屋內家具都淋濕，還好這次沒有淹太嚴重。

居民感嘆，政府找人協助媒合修繕，鐵工師傅來量了10幾次，更等了10多天，到現在連報價也沒有，就這樣無消無息，非常無奈。

七股中寮里也有帆布被吹掀，吳姓受災戶說，「別說睡覺了，連坐都坐不住」。前晚颱風風勢相當大，帆布被風吹得不斷拍打，真的很害怕，且屋頂磚瓦被吹落一地，破洞尚未修補，昨天一早陽光穿透進屋。

北門區也有不少受災戶屋頂的帆布被吹掀，北門區公所昨趁天氣好轉，與國軍協助受災戶整理環境，區長林建男說，區內多為長者及獨居者，趕緊巡視受災戶家中情況，並與國軍協助將被吹掀的帆布重新拉好固定，遮風擋雨。

台南市府指出，國軍昨派出210名兵力，協助白河、後壁、鹽水、北門、學甲、將軍、七股等及山上共11區災後復原，協助居民重新固定屋頂帆布等。

