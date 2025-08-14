颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
颱風加上高溫等因素，台東縣全縣農漁業損害率超過20%。圖／莊瑞雄辦公室提供
颱風加上高溫等因素，台東縣全縣農漁業損害率超過20%。圖／莊瑞雄辦公室提供

楊柳颱風肆虐東台灣，加上豪雨高溫，台東縣全縣農漁業損害率超過20%。民進黨立委莊瑞雄與陳瑩今與農業部陳駿季開會協商，要求盡速公告災害救助台東縣為全品項、免現勘等。陳駿季允諾盡速辦理，請受災農漁民在公告期限內備齊資料，到公所申請現金救助。

莊瑞雄表示，台東果農反映尚未從前次丹娜絲颱風及連日豪雨損害中復原，近日又再遭楊柳颱風衝擊，對生產計畫與經濟收益造成沉重打擊。楊柳颱風期間台東縣多數地區風速逾10級，單日降雨量普遍超過140毫米，最高達351毫米，隨後高溫天氣又接踵而至，已構成連續性災損；他與陳瑩昨在立院朝野協商中提出附帶決議，要求條例適用範圍應一併涵蓋楊柳颱風造成的災區及相關經費支應。

莊瑞雄建議，除請各公所合併審理受損情形外，對於先前因丹娜絲颱風及0708豪雨等天災受損，但未達20%農損門檻者，如在0728豪雨或楊柳颱風中再度受損，應由公所主動勘查並合併認定受損比例，免除農民重複申請程序；而前次受災尚未提出申請者，本次風災仍可依規定辦理救助。另農業部應依往例採取「全品項」公告補助。

陳駿季當場允諾盡速辦理，也請受災農漁民後續在公告期限內備齊資料，到公所申請現金救助；若有復耕、復建資金需求，農業部也將提供農業天然災害低利貸款，以協助受災農漁民共同度過難關。

台東果農反映尚未從前次丹娜絲颱風及連日豪雨損害中復原，近日又再遭楊柳颱風衝擊，對生產計畫與經濟收益造成沉重打擊。圖／莊瑞雄辦公室提供
台東果農反映尚未從前次丹娜絲颱風及連日豪雨損害中復原，近日又再遭楊柳颱風衝擊，對生產計畫與經濟收益造成沉重打擊。圖／莊瑞雄辦公室提供
民進黨立委莊瑞雄與陳瑩今與農業部長陳駿季開會協商，要求盡速公告災害救助台東縣為全品項、免現勘。圖／莊瑞雄辦公室提供
民進黨立委莊瑞雄與陳瑩今與農業部長陳駿季開會協商，要求盡速公告災害救助台東縣為全品項、免現勘。圖／莊瑞雄辦公室提供

豪雨 台東 漁民 災損 雨量 農民 農業部 莊瑞雄 陳駿季 楊柳颱風

