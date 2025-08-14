快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

風雨接著來菜價漲不停...2根小黃瓜要65元 菜價要回穩還有得等

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
菜價貴得離譜，菜籃族精挑細選，很多菜都買不下手。記者蔡維斌／攝影
菜價貴得離譜，菜籃族精挑細選，很多菜都買不下手。記者蔡維斌／攝影

連續颱風、豪雨重創中南部蔬菜產區，風雨接著來，來不及復耕，菜量少，菜價飆漲，西螺果菜市場昨天平均交易價格每公斤72元，創下歷史新高，小白菜拍賣價每公斤102元，一小把要價70元，尤其小黃瓜兩根65元，家庭主婦望菜興嘆直搖頭，買不下手，估計菜價須9月才可能回穩。

雲林二崙、西螺等短期葉菜類主產區，7月才受丹娜絲颱風侵襲，復耕期又下了一月的豪雨，水淹菜園，處處受災，好不容易復耕的菜又腐爛、枯黃，有的全軍覆沒，有的則只收2、3成。

西螺果菜市場副理程信彥表示，「來不及種沒菜可收」是菜價居高不下的主因，西螺果菜市場已連續半個月交易量都只剩4、500公噸，幾乎都仰賴高山高麗菜及進口菜填補缺口。

昨天西螺果菜市場批發價，小白菜每公斤102元、莧菜130元、青江白菜98元、油菜98元、空心菜80元。高麗菜因需求量增，價格也從上週每公斤36元漲至52元。

傳統市場菜攤上，不僅菜類少，且貴得嚇人，小白菜一小把70元、空心菜5、60元，許多家庭主婦問價後買不下手，改挑豆芽菜、菇類，另高麗菜市售平地一斤漲至5、60元，高山一斤80多元，一顆秤起來要1、200元。

蔡姓婦人說，作菜需要買了兩根小黃瓜，竟要價65元，貴得離譜，也好改買一根，連青蔥原本一把一把買，現在只能一支支買，最便宜的地瓜葉原本一大把15元，現在也要5、60元，菜比肉貴，不敢太浪費。

程信彥指出，目前菜價太高，市場買氣大降，中間商買的不多，天氣平順的話雲林蔬菜產區預估9月才能恢復正常供應量。

菜價 家庭主婦 丹娜絲颱風

