江啟臣感嘆福壽山蘋果王因颱風倒下 籲啟動天然災害救助

立法院副院長江啟臣面臨大罷免，依然勤走地方，上午參加豐原太平洋百貨日本展開幕後，聞知因楊柳颱風帶來的強陣風，重創梨山平等里等高海拔地區農作，造成雪梨、高接梨、蜜蘋果及多種梨品種傳出重大農損，第一時間已行文農業部與台中市農業局，要求盡速啟動勘災作業，並依農業天然災害救助辦法協助農民能及早恢復生產。

江啟臣指出，楊柳颱風橫掃台灣，台中市和平區迎風面果農受創最為嚴重，部分果園落果高達五成，從實地勘查與農友回報的情況來看，此次災情不僅造成大量果實掉落、無法採收，部分果樹也因強風吹襲而斷裂，損失慘重。

和平區公所指出，梨山蜜蘋果在上次雨災時已經受損，部分農戶因未達標準而無法申請現金救助，這次楊柳颱風不僅造成果樹與果實毀損，梨山指標性的「福壽山蘋果王」也在這次颱風中不敵倒伏，楊柳颱風更再度重創果農，對農民生計影響很大。

江啟臣得知福壽山農場的蘋果王應聲倒下後，第一時間感嘆這次天災，造成的不只是農產損失，他強調，天然災害對農業影響深遠，政府必須在第一時間介入協助，讓農民能儘速復原，專心投入下個產季的準備。