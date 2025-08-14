聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風掀翻台南民宅帆布 國軍派210名兵力協助固定
上月初丹娜絲颱風造成許多民宅掀翻，屋頂還沒修好，又碰到楊柳過境，很多住戶只蓋上帆布又再次被吹掀，今日颱風遠離，國軍派出210名兵力，協助台南白河、後壁、東山、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里、安南及山上區共11區的災後復原，包含環境整理、移除道路障礙物、協助居民重新固定屋頂帆布等工作。
市長黃偉哲表示，今天台南各界人力投入災後復原，除了台電人員第一時間展開搶修復電的作業外，國軍也協助投入環境復原的工作，感謝市府團隊與各界人員持續守在第一線，確保救災、災後復原工作即時到位，希望能將市民受到的影響降到最低。
楊柳颱風登陸期間，國軍共計動員240名兵力，進駐台南新營、白河、後壁、東山、柳營、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里及安南區12區，協助居民預防性撤離、應對突發狀況等防災工作；今日國軍再派出210員兵力協助災後復原，尤其是協助居民重新固定屋頂帆布等工作。
黃偉哲感謝國軍支援協助，並提醒民眾有任何災情反應，請通報1999，期盼台南居民能盡早回復正常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言