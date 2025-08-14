楊柳颱風掀翻台南民宅帆布 國軍派210名兵力協助固定

上月初丹娜絲颱風造成許多民宅掀翻，屋頂還沒修好，又碰到楊柳過境，很多住戶只蓋上帆布又再次被吹掀，今日颱風遠離，國軍派出210名兵力，協助台南白河、後壁、東山、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里、安南及山上區共11區的災後復原，包含環境整理、移除道路障礙物、協助居民重新固定屋頂帆布等工作。

市長黃偉哲表示，今天台南各界人力投入災後復原，除了台電人員第一時間展開搶修復電的作業外，國軍也協助投入環境復原的工作，感謝市府團隊與各界人員持續守在第一線，確保救災、災後復原工作即時到位，希望能將市民受到的影響降到最低。

楊柳颱風登陸期間，國軍共計動員240名兵力，進駐台南新營、白河、後壁、東山、柳營、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里及安南區12區，協助居民預防性撤離、應對突發狀況等防災工作；今日國軍再派出210員兵力協助災後復原，尤其是協助居民重新固定屋頂帆布等工作。