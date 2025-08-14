丹娜絲後又遇楊柳！台南北門千餘戶屋損 剩3成待修復

台南沿海地區受丹娜絲颱風影響，被吹掀的屋頂雖加蓋帆布應急，但仍不敵楊柳颱風的風勢強襲，不少受災戶屋頂帆布又被吹得一塌糊塗，北門區公所今早趁天氣好轉，與國軍共同協助受災戶整理環境，同時也幫受災戶把帆布拉好固定，加速災後復原進度。

北門區長林建男指出，轄內因多為長輩及獨居者，擔心老人家屋損情形，今早由公所同仁及21名砲訓部防空連國軍弟兄，前往錦湖、雙春、保吉里等協助環境整理、移除道路障礙物，同時也巡視轄內受災戶家中情況，協助將被吹掀的帆布重新拉好固定，以利遮雨。

他也提到，轄內受丹娜絲颱風影響，統計截至11日，約有1121戶民宅受損需修復，而詢問媒合戶數共1097戶，其中，有75戶有意願接受媒合，目前雖僅1戶完成簽約，但1022戶無意媒合已有741戶受損已修復，因此，轄內剩約3成房屋尚未修復，後續會加速協助復原。