農會不調高收購價 香菜豬肉包子食品製造商含淚賣1賠3

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮農會香菜豬肉包子售價和收購成本都不調漲，食品製作商含淚賠本賣。圖／北斗鎮農會提供
彰化縣北斗鎮農會香菜豬肉包子售價和收購成本都不調漲，食品製作商含淚賠本賣。圖／北斗鎮農會提供

今年7月起接連颱風豪大雨，香菜產地批發價高居不下，彰化縣產地每公斤均價800元，接受北斗鎮農會委託製作香菜產品奇巧調理食品公司，香菜豬肉包子賣1個賠3個；奇巧調理今表示，已與農民簽約採購，就算賠本也要照常製作和交貨。

彰化縣是全台最大香菜（又稱芫荽）最大產地，產量占八成五，種植集中大北斗地區。香菜「菜金菜土」，最便宜時每公斤20多元，北斗鎮農會為照顧農民，與奇巧調理公司簽約採購製作香菜豬肉包子、香菜水餃、香菜抓餅，鎮農會特價每包90元至109元，銷路不錯。

今年春季到入夏的香菜產地每公斤均價約40元，丹娜絲颱風過後接連颱風下雨，香菜水傷嚴重，產地價格一路走揚，最近兩天北農拍賣特級香菜每公斤約1250元，彰化產地均價800元，北斗鎮農會的香菜產品未因香菜價格波動而調整或停售，仍依原收購價向奇巧調理進貨，結果食品公司的農民香菜抓餅、農民香菜豬肉水餃賣一包賠兩包，香菜豬肉包子賣1個賠3個。

奇巧調理以香菜豬肉包子為例，一桶香菜豬肉餡需30台斤香菜，公司採購香菜每台斤800元，餡料成本光是香菜就2萬4千元，一桶製作4千個包子，每個包子的香菜成本6元，再加上豬肉也不便宜，包子以契約價每個兩元賣給北斗鎮農會，等於賣1個賠3個。

北斗鎮農會表示，奇巧調理賠本做生意，賠到都快哭了，鎮農會一切按契約行事，沒調整售價反映香菜成本的想法，只能寄望天氣穩定，香菜趕快恢復正常產量，平抑食品包商的非常時期虧損。

彰化縣北斗鎮農會香菜豬肉水餃售價不因香菜漲價而調整。圖／北斗鎮農會提供
彰化縣北斗鎮農會香菜豬肉水餃售價不因香菜漲價而調整。圖／北斗鎮農會提供

