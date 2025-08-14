快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

楊柳颱風農損 台東縣府與藍綠立委爭取免現勘與「全品項」補助

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中颱楊柳帶來的強風與豪雨，對台東縣農業及市容環境造成重大損害，縣府、藍綠立委向中央爭取「免現勘」與「全品項」補助。記者尤聰光／攝影
中颱楊柳帶來的強風與豪雨，對台東縣農業及市容環境造成重大損害，縣府、藍綠立委向中央爭取「免現勘」與「全品項」補助。記者尤聰光／攝影

中颱楊柳帶來的強風與豪雨，對台東縣農業及市容環境造成重大損害，今縣長饒慶鈴勘查災情。她目睹農民一年的辛勤耕作被風吹倒、折損，感到萬分不捨，盼中央能重視災情，將台東全縣農作物納入「全品項現金救助」，主要受災作物則爭取「免現勘」，以減輕農民的損失。

饒慶鈴表示，楊柳颱風強風豪雨導致全縣農作物普遍出現落花、落果、折枝或倒伏等災損，包括釋迦、香蕉、文旦、芭樂、紅龍果、臍橙等受創，災情非常嚴重。希望中央將台東全縣農作物納入「全品項現金救助」，其中香蕉、文旦柚、釋迦、芭樂、酪梨等主要受災作物則爭取「免現勘」，以縮短救助作業程序，協助農友儘速復耕，也請中央將颱風楊柳災後復建列入「丹娜絲災後復原條例」。

國民黨立委黃建賓表示，這一次楊柳颱風直撲台東，造成全縣大規模農損，他已立即向農業部爭取，中央必須比照先前丹娜斯颱風公告台南市、嘉義縣全品項農損救助的做法，盡速公告台東縣為楊柳颱風農業全品項天然災害現金救助及低利貸款地區，並得免現勘，協助農友度過難關，後續他也會持續向中央爭取災後重建特別預算，幫助台東縣盡速從災後復原，加強防災韌性。

民進黨立委陳瑩說，她與立委莊瑞雄服務團隊也已與農業部相關單位共同進行現勘，實地瞭解災損情況。此次颱風造成多項農作物嚴重損害，為避免農損補助「掛一漏萬」，已向農業部明確要求「全縣全品項」補助範圍。並強烈要求農業部盡快公告「台東縣農損全品項免勘查」，讓農民能立即申請救助，獲部長陳駿季正面回應。

台東 農業部 楊柳颱風

延伸閱讀

7月迄今農損已逾38億 楊柳颱風致梨子、蘋果農損逾千萬

楊柳颱風狂襲南投 仁愛、埔里蔬果、花卉及農業設施受災慘重

颱風楊柳重創台東 藍綠立委要求準用災後復原條例

屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

相關新聞

農會不調高收購價 香菜豬肉包子食品製造商含淚賣1賠3

今年7月起接連颱風豪大雨，香菜產地批發價高居不下，彰化縣產地每公斤均價800元，接受北斗鎮農會委託製作香菜產品奇巧調理食...

楊柳颱風農損 台東縣府與藍綠立委爭取免現勘與「全品項」補助

中颱楊柳帶來的強風與豪雨，對台東縣農業及市容環境造成重大損害，今縣長饒慶鈴勘查災情。她目睹農民一年的辛勤耕作被風吹倒、折...

楊柳颱風急又快 屏東縣農損面積98公頃損失465萬元 

楊柳颱風來的又急又快，屏東縣府農業處截至今下午4時根據各公所陸續速報作物災損統計，災損以香蕉、棗為大宗等7項作物，受損總...

影／楊柳強降雨致南部災損 陸軍第四作戰區部隊投入災後復原

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，雖然迅速過境，但帶來的短時強風降雨仍造成南部地區部分災情，陸軍八軍團今天表示，第四作戰區...

7月迄今農損已逾38億 楊柳颱風致梨子、蘋果農損逾千萬

中颱楊柳雖已遠去，但仍造成農業災情，農業部農糧署彙整截至今天中午各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物估計損失計1437萬...

楊柳颱風狂襲南投 仁愛、埔里蔬果、花卉及農業設施受災慘重

中度颱風楊柳帶來強勁風勢，再度重創南投縣農業。仁愛鄉高山蔬果及埔里地區農作均受嚴重影響。狂風吹毀溫室棚頂、紗網及棚架，瓜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。