楊柳颱風農損 台東縣府與藍綠立委爭取免現勘與「全品項」補助

中颱楊柳帶來的強風與豪雨，對台東縣農業及市容環境造成重大損害，今縣長饒慶鈴勘查災情。她目睹農民一年的辛勤耕作被風吹倒、折損，感到萬分不捨，盼中央能重視災情，將台東全縣農作物納入「全品項現金救助」，主要受災作物則爭取「免現勘」，以減輕農民的損失。

饒慶鈴表示，楊柳颱風強風豪雨導致全縣農作物普遍出現落花、落果、折枝或倒伏等災損，包括釋迦、香蕉、文旦、芭樂、紅龍果、臍橙等受創，災情非常嚴重。希望中央將台東全縣農作物納入「全品項現金救助」，其中香蕉、文旦柚、釋迦、芭樂、酪梨等主要受災作物則爭取「免現勘」，以縮短救助作業程序，協助農友儘速復耕，也請中央將颱風楊柳災後復建列入「丹娜絲災後復原條例」。

國民黨立委黃建賓表示，這一次楊柳颱風直撲台東，造成全縣大規模農損，他已立即向農業部爭取，中央必須比照先前丹娜斯颱風公告台南市、嘉義縣全品項農損救助的做法，盡速公告台東縣為楊柳颱風農業全品項天然災害現金救助及低利貸款地區，並得免現勘，協助農友度過難關，後續他也會持續向中央爭取災後重建特別預算，幫助台東縣盡速從災後復原，加強防災韌性。

民進黨立委陳瑩說，她與立委莊瑞雄服務團隊也已與農業部相關單位共同進行現勘，實地瞭解災損情況。此次颱風造成多項農作物嚴重損害，為避免農損補助「掛一漏萬」，已向農業部明確要求「全縣全品項」補助範圍。並強烈要求農業部盡快公告「台東縣農損全品項免勘查」，讓農民能立即申請救助，獲部長陳駿季正面回應。