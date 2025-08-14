影／楊柳強降雨致南部災損 陸軍第四作戰區部隊投入災後復原

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陸軍4支部官兵協助台南市白河區災後復原。圖／陸軍八軍團提供
中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，雖然迅速過境，但帶來的短時強風降雨仍造成南部地區部分災情，陸軍八軍團今天表示，第四作戰區主動聯繫台南市、高雄市及屏東縣政府，今天依需求派遣兵力及運輸裝具，即時投入災後復原，為地方注入穩定、安心力量。

第四作戰區指出，國軍密切掌握楊柳颱風動態，完成災防應變中心一級開設、兵力預置規劃、災防機具整備及派遣聯絡官至縣市政府及鄉鎮區公所，有效發揮災防馳援量能；國軍官兵始終秉持「愛民助民」精神，持續與地方政府及民間單位通力合作，以實際行動護衛國人生命財產安全。

第四作戰區陸軍4支部、陸軍137旅、陸軍203旅與屏東縣恆春鎮後備軍人輔導中心幹部、三軍聯訓基地等官兵，今天分別前往台南市後壁區協助居民撤除防水帆布、佳里區、新營區協助樹枝清除、白河區協助災後復原，也前往屏東縣恆春鎮協助倒塌路樹移除。

各部隊與地方清潔隊、後備輔導中心幹部及居民共同執行道路清淤及倒塌樹枝、廢棄物清除等工作，展現「軍民同心、守護家園」的決心。

第四作戰區表示，隨天氣轉晴且氣溫升高，為防止病媒蚊孳生及疫情發生，部隊已完成清消器具檢整，待命投入環境消毒作業，將持續與地方政府保持密切聯繫，適切檢討兵力與機具，降低災害的侵襲，共同維護民眾生活品質與環境衛生安全。

陸軍4支部官兵協助台南市後壁區居民撤除防水帆布。圖／陸軍八軍團提供
陸軍137旅官兵協助臺南市佳里區樹枝清除。圖／陸軍八軍團提供
陸軍4支部官兵協助台南市後壁區居民撤除防水帆布。圖／陸軍八軍團提供
陸軍137旅官兵協助臺南市佳里區樹枝清除。圖／陸軍八軍團提供
屏東縣恆春鎮後備軍人輔導中心幹部與三軍聯訓基地官兵協助執行倒塌路樹移除。圖／陸軍八軍團提供
陸軍 楊柳颱風 屏東縣政府

