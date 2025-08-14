影／楊柳強降雨致南部災損 陸軍第四作戰區部隊投入災後復原

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，雖然迅速過境，但帶來的短時強風降雨仍造成南部地區部分災情，陸軍八軍團今天表示，第四作戰區主動聯繫台南市、高雄市及屏東縣政府，今天依需求派遣兵力及運輸裝具，即時投入災後復原，為地方注入穩定、安心力量。

第四作戰區指出，國軍密切掌握楊柳颱風動態，完成災防應變中心一級開設、兵力預置規劃、災防機具整備及派遣聯絡官至縣市政府及鄉鎮區公所，有效發揮災防馳援量能；國軍官兵始終秉持「愛民助民」精神，持續與地方政府及民間單位通力合作，以實際行動護衛國人生命財產安全。

第四作戰區陸軍4支部、陸軍137旅、陸軍203旅與屏東縣恆春鎮後備軍人輔導中心幹部、三軍聯訓基地等官兵，今天分別前往台南市後壁區協助居民撤除防水帆布、佳里區、新營區協助樹枝清除、白河區協助災後復原，也前往屏東縣恆春鎮協助倒塌路樹移除。

各部隊與地方清潔隊、後備輔導中心幹部及居民共同執行道路清淤及倒塌樹枝、廢棄物清除等工作，展現「軍民同心、守護家園」的決心。