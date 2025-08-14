快訊

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

午後有雨濕答答！5縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

7月迄今農損已逾38億 楊柳颱風致梨子、蘋果農損逾千萬

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
上月丹娜絲颱風以及後續的連日豪雨，加上本月接踵而來的楊柳颱風，7月迄今農損已逾38億。圖／聯合報系資料照片
中颱楊柳雖已遠去，但仍造成農業災情，農業部農糧署彙整截至今天中午各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物估計損失計1437萬元，受損作物主要為梨和蘋果等，其餘農作如大目釋迦等災損仍在統計當中。而7月迄今全台農損已超過38億。

縣市受損部分，主要為台中市損失1437萬元；農產損失部分，估計損失金額1437萬元，農作物被害面積85公頃，損害程度20％，換算無收穫面積17公頃。

農糧署分析，受損作物主要為梨，被害面積70公頃，損害程度20％，換算無收穫面積14公頃，損失金額1275萬元，其次為蘋果。

若從7月丹娜絲颱風和後續的多日豪雨衝擊統計，全台農損迄今已逾38億，當中以台南市農損14.7億為多，其次依序為嘉義縣7.6億、雲林縣5.3億、彰化縣2.9億等。

災損 豪雨 農業部 農糧署 丹娜絲颱風

