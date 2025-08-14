聽新聞
0:00 / 0:00
7月迄今農損已逾38億 楊柳颱風致梨子、蘋果農損逾千萬
中颱楊柳雖已遠去，但仍造成農業災情，農業部農糧署彙整截至今天中午各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物估計損失計1437萬元，受損作物主要為梨和蘋果等，其餘農作如大目釋迦等災損仍在統計當中。而7月迄今全台農損已超過38億。
縣市受損部分，主要為台中市損失1437萬元；農產損失部分，估計損失金額1437萬元，農作物被害面積85公頃，損害程度20％，換算無收穫面積17公頃。
農糧署分析，受損作物主要為梨，被害面積70公頃，損害程度20％，換算無收穫面積14公頃，損失金額1275萬元，其次為蘋果。
若從7月丹娜絲颱風和後續的多日豪雨衝擊統計，全台農損迄今已逾38億，當中以台南市農損14.7億為多，其次依序為嘉義縣7.6億、雲林縣5.3億、彰化縣2.9億等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言