楊柳颱風狂襲南投 仁愛、埔里蔬果、花卉及農業設施受災慘重

中度颱風楊柳帶來強勁風勢，再度重創南投縣農業。仁愛鄉高山蔬果及埔里地區農作均受嚴重影響。狂風吹毀溫室棚頂、紗網及棚架，瓜田倒伏一片，佛手瓜、櫛瓜、高麗菜、敏豆等作物損失估計三至四成。清境地區香水百合枝葉扭曲、花包受損，賣相下降，花農收入受挫。

埔里地區也受到楊柳颱風侵襲，合成里大坪頂及周邊農地的木瓜、百香果等果樹及網室設施遭到破壞，棚架被吹毀或扭曲，部分果實落地，農民正緊急盤點損失並展開災後復原。農業設施的損壞不僅影響本季收成，也可能延後後續農作安排，造成經濟損失加劇。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，高麗菜、櫛瓜、敏豆等蔬果受損率可能達三至四成，花農則因香水百合花包受損，產品賣相下降，價格可能只剩優良品的一半。農民正趁天氣轉晴，緊急盤點損失、清理倒伏作物與受損設施，但面對作物與農業設施的雙重受損，仍感心力交瘁。