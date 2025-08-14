快訊

楊柳颱風狂襲南投 仁愛、埔里蔬果、花卉及農業設施受災慘重

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮大坪頂農業產區網室棚架，不堪強風摧折設施受損。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮大坪頂農業產區網室棚架，不堪強風摧折設施受損。圖／埔里鎮公所提供

中度颱風楊柳帶來強勁風勢，再度重創南投縣農業。仁愛鄉高山蔬果及埔里地區農作均受嚴重影響。狂風吹毀溫室棚頂、紗網及棚架，瓜田倒伏一片，佛手瓜、櫛瓜、高麗菜、敏豆等作物損失估計三至四成。清境地區香水百合枝葉扭曲、花包受損，賣相下降，花農收入受挫。

埔里地區也受到楊柳颱風侵襲，合成里大坪頂及周邊農地的木瓜、百香果等果樹及網室設施遭到破壞，棚架被吹毀或扭曲，部分果實落地，農民正緊急盤點損失並展開災後復原。農業設施的損壞不僅影響本季收成，也可能延後後續農作安排，造成經濟損失加劇。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，高麗菜、櫛瓜、敏豆等蔬果受損率可能達三至四成，花農則因香水百合花包受損，產品賣相下降，價格可能只剩優良品的一半。農民正趁天氣轉晴，緊急盤點損失、清理倒伏作物與受損設施，但面對作物與農業設施的雙重受損，仍感心力交瘁。

南投縣農業處副處長曾銀位指出，這次楊柳颱風造成農損，山區仁愛鄉、信義鄉及埔里鎮受災最為嚴重。縣府已請各鄉鎮公所彙整受損資料，將向中央申請農損補助，以協助農民度過此次災害。曾銀位同時呼籲，受災農民應盡快向地方公所或農業單位申報災損，以利後續救助。農民期盼政府加速支援，協助農業度過這一波災害衝擊。

仁愛鄉高山蔬果因為楊柳颱風受損嚴重。圖／民眾提供
埔里鎮大坪頂農業產區網室棚架，不堪強風摧折設施受損。圖／埔里鎮公所提供
埔里是百香果主要產區，但接連遭遇豪雨、颱風，果實縮水乾癟。圖／埔里鎮公所提供
