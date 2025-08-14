聽新聞
楊柳颱風恆春積淹水13年最嚴重 恆春工商灌進泥
楊柳颱風昨日為恆春半島帶來暴雨，恆春鎮的時雨量近百毫米，十分驚人。恆春鎮長尤史經今天緊急向國軍尋求支援，針對鎮內道路的土石、泥濘清理，希望不影響鎮民生活。另地勢低窪的恆春工商這次也有三分之二的校園泡水，師生今天一起清理校園。
根據中央氣象署統計，恆春半島雨量昨日雨量最大時間在下午3時到4時，恆春鎮時雨量高達98.5毫米，已達大豪雨等級。尤史經表示，這次的時雨量真的太大了，雨水宣洩不及，造成鎮上部分地區積淹水，不過還好水在半個小時內就退了。
他說。上次這麼嚴重已經是13年前的天秤颱風，不過還好天秤颱風後興建的大型滯洪池，在這次颱風中起到作用，滯納了大量雨水，減緩災情。今日雨過天晴，已向國軍第四作戰區請求支援，與鎮公所人員一起投入災後重建工作。
另外位於地勢低窪的恆春工商，這次也有三分之二的校園泡在水裡面，校長何峻誠苦笑說，「終於知道校園旁邊的路為何叫做湖內路了」。他說，因為強降雨關係學校淹沒，還好雨停後2小時水就退了，不過水退後校園全都是淤泥，尤其是教職員宿舍最嚴重。
他說，早上巡視後，發現圖書館地下室較嚴重，其他一切安好，除了教職員與田徑隊學生一起清理外，也向鎮公所求援，國軍弟兄和清潔隊員前來協助，預計整個清理完畢要1到2天，也希望校園早日恢復原貌。
