颱風掃過南花蓮一度逾6千戶停電 台電拚晚間全復電

中央社／ 花蓮縣14日電

颱風楊柳掃過，花蓮南區玉里鎮及富里鄉風雨大，造成6000多戶停電台電搶修不停歇，復電率達97.2%，目前僅剩受道路狀況影響或位處線路末端百餘戶停電，力拚今晚全數復電。

台灣電力公司花蓮區營業處表示，颱風楊柳暴風圈涵蓋花蓮地區，累計造成6473戶停電，隨即共動員133名工程人員、出動工程車26輛、吊臂車7輛，全力進行電力修復，截止今天上午已有6289戶恢復供電，復電率達97.2%。

台電花蓮區處指出，這次颱風停電區域主要集中於玉里鎮及富里鄉，目前還有184戶因受道路狀況影響或位處於線路末端致使復電速度較慢，正全力搶修中，希望今晚全數復電，籲請用戶耐心等候。

台電花蓮區處長陳鈞泰表示，供電對每一用戶都至關重要，在台電人眼中，每一用戶都是最重要服務對象，已加派人力全力加快搶修進度，盡速為停電用戶恢復供電，感謝民眾體恤風災期間工作人員辛苦搶修並耐心等待復電。

台電花蓮區處提醒民眾，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外；若家中發生停電情形，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊；也可撥打1911客服專線。

停電 台電 花蓮

