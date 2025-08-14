楊柳颱風快閃再加上0728豪雨 屏東花農嘆損失至少四成

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鹽埔鄉特色花卉天堂鳥出現倒伏。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉特色花卉天堂鳥出現倒伏。記者劉星君／攝影

楊柳颱風快閃，屏東縣在0728豪雨連下一周大雨，損失慘重，農民仍在修復期，九如鄉農會總幹事龔泰文說，楊柳來的急又快影響不大。高屏花卉運銷合作社理事主席柯勝峰說，近期下的雨水真的太多，接連颱風與豪雨，種植的火鶴花損失至少四成。

柯勝峰和兒子柯柏均上午來到火鶴花溫室，昨天楊柳颱風帶來的強降雨，溫室出現積水，栽種在保麗龍盆器的火鶴花漂浮在積水中，連忙整理，柯柏均巡視溫室，仔細看著火鶴花有無受損，由於受強降雨影響，火鶴花出現折損，被雨水打爛了。

柯勝峰無奈說，近期的下雨太多了，接連颱風來襲，加上0728的豪雨屏東就下了一周豪雨，光是火鶴花的損失加總起來至少三、四成。且天氣一下晴一下雨，擔心出現延遲性災害。

柯柏均說，今年的雨比較大，下得久，導致火鶴的根系腐爛，火鶴很怕菌，下很久也沒辦法噴藥，前陣子的雨大，現在新的花苞出來，都被雨打破了，容易造成水傷，下雨天過後會馬上噴藥，減少損害。

「今年的天氣真的很糟」，花農孫添福說，他露天種的天堂鳥被颱風吹斷了，一直下雨，又被風吹，都不能收成，還要整理很久才能重新種，「損失真的很大」，1公頃差不多損失3到4成。

柯勝峰說，天堂鳥是屏東縣的特色花卉，種植面積約30公頃，容易種植，不用噴農藥，沒有病蟲害，但最怕就是下雨跟颱風，颱風一來就會斷掉，花農就要割掉重長，重長至少要一個月以上，遇到強降雨就會斷了，天堂鳥的品種多，屏東特色彩虹、桔帶紅為主。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，高樹鄉栽種農作物多元，受到0728豪雨的影響與颱風侵襲，也有農民為了分散風險，種植新興果樹，像紅毛丹、黃金果等，也是災損慘重，希望爭取全品項補助。

屏東縣府農業處表示，0728豪雨災損登記已截止；今天已請各鄉公所詢問農損情況。

火鶴花被雨水打裂。記者劉星君／攝影
火鶴花被雨水打裂。記者劉星君／攝影
花農柯柏均巡視火鶴花溫室，仔細看著火鶴花有無受損。記者劉星君／攝影
花農柯柏均巡視火鶴花溫室，仔細看著火鶴花有無受損。記者劉星君／攝影
火鶴花的溫室積水。記者劉星君／攝影
火鶴花的溫室積水。記者劉星君／攝影

火鶴花 屏東縣 楊柳颱風

