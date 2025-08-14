屏東滿州鄉停班課清泥石 獅子鄉橋斷盼優先建新橋

颱風楊柳橫掃恆春半島，屏東滿州鄉多處泥石堆積，成今天全縣唯一全鄉停班課鄉鎮，公所全力清淤；另獅子鄉橋斷，公所盼新建巴士墨橋，納入颱風特別條例優先項目。

颱風楊柳挾帶雨勢掃過恆春半島，依中央氣象署資訊，滿州鄉及恆春鎮2天累積雨量約300毫米，雨勢特別集中在昨天下午2至4時間，不少恆春鎮、滿州鄉居民在社群媒體分享「我家門前有小河」路面積淹水狀況；今天一放晴，鄉鎮公所立即投入清淤。

滿州鄉長古榮福告訴中央社記者，颱風楊柳連續5至6小時狂風暴雨，不僅港口溪暴漲淹沒農田、泥水流入民宅，鄉內逾20處有土石泥水溢流情形，今天陸續清理中；考量多處道路阻斷，民眾行車安全，因此今天全鄉停班課。

滿州鄉長樂村有民眾反映，每逢中颱泥水便淹入家中，造成獨居、行動不便長輩不便；對此，古榮福說，已向縣府反映，未來颱風前先派小型怪手進駐，一有土石流立即處理，讓道路不致中斷。

獅子鄉巴士墨橋昨天不敵湍流遭沖毀，獅子鄉長朱宏恩表示，巴士墨橋為通往巴士墨段唯一交通要道，橋梁不僅連接少數散居鄉親，更是鄉內重要產業命脈與防災通路；平日村民仰賴此橋進出農地，也須經此執行造林、禁伐檢測等工作。

朱宏恩說，橋面嚴重斷裂致交通中斷，居民生活、農林產業與防災準備工作全面受阻，若無新橋，一旦再遇極端氣候或災害，將無法確保居民撤離、安全物資運輸與產業正常運作，風險極高，迫切懇請上級單位，將「新建巴士墨橋」納入颱風特別條例優先項目，並儘速核列預算。

「要撐竿跳了！」丹路村戴姓露營業者調侃過不了橋，無奈表示，本來已在籌備開張露營區，如今橋斷，連上山整理環境都成問題，盼相關單位儘速修復橋梁。