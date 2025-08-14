颱風豪雨損中橫 洛韶至西寶限重3.5噸以下通行

楊柳颱風強降雨造成台8線中橫公路多處受創，靳珩隧道西口落石才剛清空，155.8公里處薛家場路段又現路基缺口。公路局宣布，今天中午起台8線洛韶至西寶間路段限重通行。

中橫公路175.4公里處靳珩隧道西口，昨天午後因持續降雨出現水瀑，且挾帶大量落石，造成雙向交通受阻，公路局太魯閣工務段人員及機具進駐待命，直到雨勢趨緩、邊坡穩定後，今天一早才搶通，天祥至太魯閣（167.7公里至184.5公里）路段恢復原有日間5時段放行。

此外，155.8K薛家場路段上邊坡坍方落石，工務段人員今天清理後，發現出現一段約20公尺長的路基缺口，立即調運混凝土塊狀護欄到現場布設，提升用路人行車安全。