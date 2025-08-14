颱風楊柳重創台東 藍綠立委要求準用災後復原條例

快訊

中央社／ 台東縣14日電

颱風楊柳重創台東農業及部分建築、道路損壞，綠委陳瑩、莊瑞雄與藍委黃建賓要求行政院將復原重建納入「丹娜絲颱風災後復原條例」，縣長饒慶鈴也盼中央協助農民。

颱風楊柳昨天直衝台東，根據中央氣象署測得資料，南迴地區與縱谷地區都出現14級強陣風，接近台東市的富岡地區15級陣風，蘭嶼、綠島則出現17級陣風，許多鄉鎮昨天累積雨量超過300毫米。

造成路樹斷裂，溪流暴漲，以及道路、電力、電信等許多公共設施損壞；農業部分更嚴重，經濟作物釋迦及即將採收的文旦柚、芭樂、香蕉、玉米等果樹類作物，幾乎無一倖免。

民進黨立委陳瑩今天告訴中央社記者，昨天她特別從台東趕到立法院，參加一場很重要黨團協商－「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」。

在修法過程當中，她也隨時與台東縣政府保持聯繫，回報修法狀況，並詢問地方真正需求是什麼，特別是各黨意見不同時候；對於救災，中央與地方即時的溝通及協調，同心協力真的很重要。

協商會中，她知道這次颱風楊柳重創台東，因此在「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」的附帶決議中，她提出與連署2項重要內容為：針對由台東登陸颱風楊柳，災後各項重建與復原工作，準用並得納入此次「災後復原條例」，以及此次風災中配合政府撤離的原鄉族人，將依處境從優、從速提供專案急難救助。

另外，她特別提醒行政院，這次颱風楊柳重創台東農業，應將農業救助列為全品項救助，幫助農民度過難關。

民進黨立委莊瑞雄也強調，台東作為農業與漁業重鎮，災後復原須特別關注農漁民生計保障；他表示，將積極推動中央政府針對受災農漁民提供低利貸款與補償機制，並協助重建農漁業基礎設施，確保台東經濟命脈能快速恢復，降低災民損失。

今天上午，饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、國民黨立委黃建賓、台東市長陳銘風前往關心台東市區災後復原情況，黃建賓也要求將颱風楊柳災後復建列入「丹娜絲災後復原條例」。

饒慶鈴與吳秀華表示，這次颱風造成農損嚴重，包括釋迦、香蕉、文旦、芭樂等，農民苦不堪言，除了指示農業處調查農損現況，也請中央協助農民，早日度過難關。

