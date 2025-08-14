楊柳災後 台東農損恐破億元…地方促中央伸援手

中度颱風楊柳侵襲台灣，其中中心登陸台東帶來的嚴重農損災害，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、市長陳銘風及立委黃建賓共同勘災，粗估全縣農牧業災害損失金額破億元以上。饒慶鈴指示農業處瞭解全縣農業損失，盡速協助農民。

饒慶鈴表示，楊柳颱風來襲造成台東各地嚴重災情，包括台東市、卑南、東河及太麻里等地，香蕉、芭樂、釋迦、文旦柚及荖葉等多種作物及農業設施等損失慘重，已指示農業處瞭解全縣農業損失，盡速協助農民，從優從速寬來向中央爭取補助。

台東市蕉農表示，「有做好防颱措施，但這風實在太強又猛烈，整片蕉園3小時倒光光，令人無奈」。另外位於建農里知本路一段的香蕉園也慘不忍睹，張姓蕉農種植近7千棵香蕉全數傾倒，一棵樹光種植成本約200元，心血一夕毀於風雨，欲哭無淚。

另以傳統網室栽培的荖葉園，前年才遭海葵颱風重創，斥資30萬全部更換防風網，這次又被中颱楊柳全部吹破，網室變成透天厝，農民簡直欲哭無淚。荖葉遭強風直接侵襲後，烈日直曬就會慢慢死亡，下半年沒收入還得酬錢來修復。

台東芭樂產地利吉地區及文旦柚產地東河地區，也是損失慘重，幾乎落果滿地。芭樂農說，就快到採收期了，結果颱風一來，甚麼都沒了，樹上的芭樂幾乎都落果，今年真的血本無歸，颱風有夠沒良心的，都沒留一些些可以過生活就好。文旦農說「真的只能用慘字形容心情」。

吳秀華則感謝台電、水公司、公路局及國軍的風災中全力搶修，讓民眾生活作息得以減少不便，同時也她也希望立委在農損補助及災後重建特別條例把楊柳颱風納入補助範圍。

黃建賓表示，這一次楊柳颱風直撲台東，造成全縣大規模農損，他已立即向農業部爭取，中央必須比照先前丹娜斯颱風公告台南市、嘉義縣全品項農損救助的做法，盡速公告台東縣為楊柳颱風農業全品項天然災害現金救助及低利貸款地區，並得免現勘，協助農友度過難關，後續他也會持續向中央爭取災後重建特別預算，幫助台東縣盡速從災後復原，加強防災韌性。