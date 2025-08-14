屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

中颱楊柳昨登陸台東，帶來15級以上致災陣風，不僅農損嚴重，強風也把屋頂型光電板設施給吹翻毀壞，其中太麻里鄉新香蘭毀損一半，形成綠能災損。受災戶說「都不敢出去，怕被光電板給砸中，家裡鐵皮也被砸破壞」。縣長饒慶鈴表示，將要求家戶及廠商加固。

饒慶鈴表示，這次楊柳颱風14、15級陣風只帶給少部屋頂型光電板設施損壞，上次中颱薇帕同樣穿越台灣海峽，台東光電沒有到處損壞亂飛情形，就是縣府對於屋頂光電設置有一定限制即標準；未來有家戶或廠商要做屋頂行光電設施時，一定要加固，畢竟台東是颱風首當其衝的地理環境。

經濟部為鼓勵地方家戶屋頂設置太陽光電，提升設置比例，訂定「經濟部補助直轄市及縣（市）政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫審查作業要點」，今年度核定台東縣太陽光電設置獎勵經費新台幣3150萬元，並開放家戶申請至11月28日止，統計4年來逾600件申請。

太麻里鄉公所與民間公司合作推展綠能及活用公有空間，在鄉內所有公有建物頂部設置太陽能板光電設施，其中位於新香蘭部落活動中心的屋頂光電板，敵不過楊柳15級陣風，有一半光電板都被吹壞，到處亂飛，甚至還砸中附近住家鐵皮屋頂，居民擔心受怕。