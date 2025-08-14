快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

台東文旦柚釋迦落果嚴重 連3年颱風侵襲農民心裡苦

中央社／ 台東縣14日電

台東農作物連續3年遭到颱風重創，昨日颱風楊柳造成文旦柚、釋迦落果嚴重、香蕉攔腰折斷等，農民一大早到田裡巡視災情，看到被蹂躪的作物，不知從何著手整理。

颱風楊柳昨日直衝台東，根據中央氣象署資料，南迴地區和縱谷地區都出現14級強陣風，接近台東市的富岡地區15級陣風，蘭嶼、綠島則出現17級陣風，許多鄉鎮昨日累積雨量超過300毫米。

「不知道該從何處下手」，在東河鄉泰源幽谷種植文旦柚、同時是北源村長的李重民一大早就到果園，看到掉落滿地的文旦柚，巡視了半小時不知道該從何處著手整理。

他看著地上的落果說，「這些不是採下的，是整片被颱風打落的」、「3年遇到3次颱風，112年9月是颱風海葵，去年10月是康芮，接著是這次楊柳」，滿地都是落果，「要叫農民吃土啊」。

他說，漂亮的、準備要採收的都被風吹落，估計掉了6成，「1年的心血都掉在地上了」。因為還有很多村民農損、農路不通，他只能先放下自己的田，趕去幫助其他村民。

釋迦方面，不少正值中果期的釋迦遭強風吹落，留在枝頭的果實外皮也被磨光或磨黑，甚至有果樹直接被連根吹斷。

廖姓釋迦農說，有果實的就會被風打落，在樹上的也降為B果，只能散裝便宜賣。還有接下來的果樹復原，有時候復原時間都要超過1年。

另外，包括香蕉攔腰折斷、芭樂、苦茶籽、酪梨等果樹類農作均受到損害。

颱風 釋迦 台東

延伸閱讀

颱風楊柳過境 台南溪北地區近6000戶待修復電

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

快來看！花蓮金針花海挺過颱風盛放 花農：過關了

相關新聞

楊柳颱風快閃再加上0728豪雨 屏東花農嘆損失至少四成

楊柳颱風快閃，屏東縣在0728豪雨連下一周大雨，損失慘重，農民仍在修復期，九如鄉農會總幹事龔泰文說，楊柳來的急又快影響不...

台電漏夜搶修…武陵農場復電了 剩367戶拚入夜前復電

楊柳颱風襲台，重創和平區梨山地區，造成5349戶停電，經台電人員昨夜搶修，武陵農場已於上午11時18分完成復電作業。台電...

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

中度颱風楊柳昨天挾帶強勁風雨，高雄首案完工進駐的「凱旋青樹」社宅卻傳出漏水；高雄市都發局對此致歉，指是水管接頭鬆脫導致漏...

颱風豪雨損中橫 洛韶至西寶限重3.5噸以下通行

楊柳颱風強降雨造成台8線中橫公路多處受創，靳珩隧道西口落石才剛清空，155.8公里處薛家場路段又現路基缺口。公路局宣布，...

楊柳災後 台東農損恐破億元…地方促中央伸援手

中度颱風楊柳侵襲台灣，其中中心登陸台東帶來的嚴重農損災害，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、市長陳銘風及立委黃建賓共同勘災，粗估全...

屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

中颱楊柳昨登陸台東，帶來15級以上致災陣風，不僅農損嚴重，強風也把屋頂型光電板設施給吹翻毀壞，其中太麻里鄉新香蘭毀損一半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。