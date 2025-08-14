台東文旦柚釋迦落果嚴重 連3年颱風侵襲農民心裡苦

台東農作物連續3年遭到颱風重創，昨日颱風楊柳造成文旦柚、釋迦落果嚴重、香蕉攔腰折斷等，農民一大早到田裡巡視災情，看到被蹂躪的作物，不知從何著手整理。

颱風楊柳昨日直衝台東，根據中央氣象署資料，南迴地區和縱谷地區都出現14級強陣風，接近台東市的富岡地區15級陣風，蘭嶼、綠島則出現17級陣風，許多鄉鎮昨日累積雨量超過300毫米。

「不知道該從何處下手」，在東河鄉泰源幽谷種植文旦柚、同時是北源村長的李重民一大早就到果園，看到掉落滿地的文旦柚，巡視了半小時不知道該從何處著手整理。

他看著地上的落果說，「這些不是採下的，是整片被颱風打落的」、「3年遇到3次颱風，112年9月是颱風海葵，去年10月是康芮，接著是這次楊柳」，滿地都是落果，「要叫農民吃土啊」。

他說，漂亮的、準備要採收的都被風吹落，估計掉了6成，「1年的心血都掉在地上了」。因為還有很多村民農損、農路不通，他只能先放下自己的田，趕去幫助其他村民。

釋迦方面，不少正值中果期的釋迦遭強風吹落，留在枝頭的果實外皮也被磨光或磨黑，甚至有果樹直接被連根吹斷。

廖姓釋迦農說，有果實的就會被風打落，在樹上的也降為B果，只能散裝便宜賣。還有接下來的果樹復原，有時候復原時間都要超過1年。

另外，包括香蕉攔腰折斷、芭樂、苦茶籽、酪梨等果樹類農作均受到損害。