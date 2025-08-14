凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

中度颱風楊柳昨天挾帶強勁風雨，高雄首案完工進駐的「凱旋青樹」社宅卻傳出漏水；高雄市都發局對此致歉，指是水管接頭鬆脫導致漏水，今早已要求保固廠商全面清查。

都發局今天表示，昨晚接獲凱旋青樹社宅13樓通報漏水，立即協調管理單位派員清理積水，並安排值班人員到場戒備，經查未造成住戶財產損失。今早已會同保固廠商到現場勘查，確認漏水主因是水管接頭鬆脫，已緊急派工處理，預計今天可修復。

針對造成住戶生活不便，都發局也表達歉意，指已嚴格要求保固廠商全面清查所有水管狀態，保障住戶的居住品質與安全。

凱旋青樹住戶昨在社群平台反映，楊柳颱風經過高雄，外面下大雨，社宅13樓也下起小雨，保全緊急廣播，整棟住戶都動起來。大家把所有的能裝水的器具都給使出來，這或許是在社會住宅才有的額外體驗吧！

凱旋青樹是高雄市首案自建完工社宅，邀國際建團隊參與設計，但開放租住初期，即傳出不少缺失，審計部並發現，凱旋青樹社宅提供25戶給身心障礙者入住，頂樓出入口卻設門檻，部分樓層供公眾使用廁所，採推門設計且空間狹小，影響身心障礙者進出。此外社宅部分公共區域，屢散發香菸燃燒味，生活管理公約訂定有不足之處。

去年4月間，住戶發現大雨時住家大樓的樓梯不斷有水往下灌，爬樓梯還得撐傘，質疑社宅的安全性。