快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，昨天楊柳颱風過境，13樓卻漏水。本報資料照
高雄凱旋青樹是南台灣首座新建社宅，昨天楊柳颱風過境，13樓卻漏水。本報資料照

中度颱風楊柳昨天挾帶強勁風雨，高雄首案完工進駐的「凱旋青樹」社宅卻傳出漏水；高雄市都發局對此致歉，指是水管接頭鬆脫導致漏水，今早已要求保固廠商全面清查。

都發局今天表示，昨晚接獲凱旋青樹社宅13樓通報漏水，立即協調管理單位派員清理積水，並安排值班人員到場戒備，經查未造成住戶財產損失。今早已會同保固廠商到現場勘查，確認漏水主因是水管接頭鬆脫，已緊急派工處理，預計今天可修復。

針對造成住戶生活不便，都發局也表達歉意，指已嚴格要求保固廠商全面清查所有水管狀態，保障住戶的居住品質與安全。

凱旋青樹住戶昨在社群平台反映，楊柳颱風經過高雄，外面下大雨，社宅13樓也下起小雨，保全緊急廣播，整棟住戶都動起來。大家把所有的能裝水的器具都給使出來，這或許是在社會住宅才有的額外體驗吧！

凱旋青樹是高雄市首案自建完工社宅，邀國際建團隊參與設計，但開放租住初期，即傳出不少缺失，審計部並發現，凱旋青樹社宅提供25戶給身心障礙者入住，頂樓出入口卻設門檻，部分樓層供公眾使用廁所，採推門設計且空間狹小，影響身心障礙者進出。此外社宅部分公共區域，屢散發香菸燃燒味，生活管理公約訂定有不足之處。

去年4月間，住戶發現大雨時住家大樓的樓梯不斷有水往下灌，爬樓梯還得撐傘，質疑社宅的安全性。

社宅 住戶 漏水 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風天延誤到班、缺班 高市勞工局：雇主不得扣薪或懲處

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修樓頂漏水墜樓亡

單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

中央社宅招租千戶 決首推警消專案

相關新聞

防颱修屋頂再傳跌落意外 嘉市一對施工兄妹檔受傷送醫

楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不...

楊柳吹過台東香蕉倒一片 蕉農心痛「3小時就沒了」

楊柳颱風昨天登陸台東太麻里，各地區出現11至15級強陣風，造成市區、卑南、太麻里等地香蕉園倒伏成片。蕉農苦嘆「3小時就沒...

台南七股受災戶屋頂沒修…帆布再被吹掀 哀「不知媒合什麼東西」

楊柳颱風快閃離台，今早已解除海上颱風警報，然台南溪北、沿海地區仍處風災重建期，此次颱風雖並未傳出嚴重災情，但七股區許多民...

高雄大雨噴開50公斤下水道人孔蓋釀禍 受傷婦要求國賠

高雄市楠梓區海專路與瑞屏路口，昨晚因楊柳颱風大雨，路口中央人孔蓋掀起，婦人騎機車路過，機車掉落人孔，婦人因而摔倒受傷，確...

楊柳颱風帶來驚人時雨量 屏東唯一停班課…滿州鄉投入救災

楊柳颱風遠離，但災後整理工作仍待進行，屏東縣今天只有滿州鄉及春日鄉士文村停班停課。昨日恆春半島時雨量驚人，滿州鄉雨量都集中在1、2個小時內下，造成鄉內多處出現積淹水情況，今日雨勢已停，但全鄉仍有幾十處土石坍方需清除，鄉公所也投入搶修。

楊柳颱風警報解除嘉縣停電戶累計破萬 台電安全第一全力搶修

中度颱風楊柳清晨解除陸上颱風警報，嘉義沿海昨夜遭10級強風吹襲，造成停電戶擴大，台電嘉義區處統計，全區累計約1萬287戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。