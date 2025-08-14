楊柳颱風橫掃奧萬大滿地斷枝 天池山莊步道多處崩塌落石

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
楊柳颱風風勢強勁，奧萬大國家森林遊樂區滿地斷枝殘幹。圖／林保署南投分署提供
楊柳颱風風勢強勁，奧萬大國家森林遊樂區滿地斷枝殘幹。圖／林保署南投分署提供

中度颱風楊柳快速掠過台灣，雖降雨不多，但強勁風勢造成南投山區多處林木倒伏、斷裂，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及聯外道路沿線皆受影響，部分地區並一度停電，今天展開復舊與環境整理，將在15日上午8時恢復開園。

林業保育署南投分署指出，楊柳颱風風勢強勁重創南投山區。奧萬大國家森林遊樂區內滿目瘡痍，步道旁的樹木被連根拔起、橫倒在路面，部分樹幹硬生生折斷，裸露的木質與倒落的枝葉交錯覆蓋地面。

聯外道路兩側也是枝葉堆積如牆，部分路段還留有搶修痕跡，一度造成局部停電。合歡山森林遊樂區也有多處林木倒伏。林業保育署南投分署在颱風警報解除後立即展開復舊與環境整理，預計8月15日上午8時起恢復開園。

位於能高越嶺國家步道沿線的天池山莊，因步道多處仍有崩塌與落石，安全疑慮尚未排除，將持續封閉，開放時間將依天候與工程進度另行公告。

南投分署提醒，颱風過後山區土石鬆動，仍有降雨情況，進入山區務必隨時留意道路與天候狀況，確保安全。奧萬大及合歡山國家森林遊樂區開園訊息可至「山林悠遊網」查詢（https://recreation.forest.gov.tw/）；至於「能高越嶺西段國家步道」與天池山莊開放情形，則將公告於天池山莊官網（http://tconline.forest.gov.tw/）。

楊柳颱風風勢強勁，奧萬大國家森林遊樂區滿地斷枝殘幹。圖／林保署南投分署提供
楊柳颱風風勢強勁，奧萬大國家森林遊樂區滿地斷枝殘幹。圖／林保署南投分署提供
楊柳颱風風勢強勁，奧萬大國家森林遊樂區滿地斷枝殘幹。圖／林保署南投分署提供
楊柳颱風風勢強勁，奧萬大國家森林遊樂區滿地斷枝殘幹。圖／林保署南投分署提供

南投 楊柳颱風 森林遊樂區

