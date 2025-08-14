台南七股受災戶屋頂沒修…帆布再被吹掀 哀「不知媒合什麼東西」
楊柳颱風快閃離台，今早已解除海上颱風警報，然台南溪北、沿海地區仍處風災重建期，此次颱風雖並未傳出嚴重災情，但七股區許多民宅屋頂帆布都被吹掀，導致雨水滲入屋內，有居民更嚇得無法睡覺，今早趕緊起床忙著重新整理家園。
七股頂山里居民說，住家屋頂破損蓋帆布應急，平時無風無雨還算是一層保護、有「安全感」，但像昨天颱風天，原本的屋脊因都有破損，經過強風一吹，帆布、繩索一定都會被屋脊割破，帆布被吹掀就又都漏雨進屋，今天又要重新再清理一次了。
他提到，政府雖協助媒合找鐵工蓋屋頂，但鐵工師傅也僅能一間一間做，速度那有辦法快，然而，三不五時雖有看到立委來關心、走走看看，但政府最終能做的也只有清垃圾；村莊內都是老年人居多，需要政府動員人力進駐幫忙，不過等了1個多月了，到現在仍沒看到政府。
另有居民無奈說，昨天颱風七股頂山里恐約有12級陣風，導致原本蓋好的帆布都被掀翻，繩索更被吹斷，原本屋頂就還沒修好，帆布被吹掉後，又都變成「透天厝」望天，經過颱風風雨摧殘，屋內的家具又都淋雨了，好在昨天雨勢不大，沒有淹太嚴重。
居民感嘆，政府找人協助媒合修繕，鐵工師傅來量了10幾次，更等了10多天，量到現在連報價也沒有，就這樣無消無息，也不知道是發生什麼情況，家園內所有東西全都放著在等待，「根本不知道是在媒合什麼東西」，真的是很沒辦法了。
此外，七股中寮里也有帆布被吹掀，一名吳姓受災戶說，「別說睡覺了，連坐都坐不住！」昨晚颱風風勢相當大，帆布更被風吹拍打得「碰碰叫」，相當害怕，且屋頂的磚瓦還被帆布吹落一地，屋頂破洞尚未修補，今早陽光也全都穿透進屋。
行政院在7月底成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並媒合廠商進行災屋修繕作業，其中，七股區由南市府水利局負責，對於媒合進度緩慢，水利局長邱忠川回應，經統計七股區有260戶需媒合，已募集10家業者協助，目前簽約戶約18戶，2戶已完工，後續會積極協助居民媒合，盡早恢復家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言