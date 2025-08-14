颱風楊柳過境 台南溪北地區近6000戶待修復電

楊柳颱風遠離，但災後整理工作仍待進行，屏東縣今天只有滿州鄉及春日鄉士文村停班停課。昨日恆春半島時雨量驚人，滿州鄉雨量都集中在1、2個小時內下，造成鄉內多處出現積淹水情況，今日雨勢已停，但全鄉仍有幾十處土石坍方需清除，鄉公所也投入搶修。

2025-08-14 10:31