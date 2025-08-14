颱風楊柳過境 台南溪北地區近6000戶待修復電
颱風楊柳過境，台南市溪北地區停電約2萬7000戶，台電全力搶修，截至今天上午8時，近6000戶待修復電。台南市長黃偉哲要求各單位密切配合，加速全面復電。
黃偉哲今天出席台電新營區營業處「0813楊柳颱風災後搶修會議」，向台電第一線搶修人員致謝，他說，颱風楊柳昨天從台南七股出海，颱風眼經過大北門區，造成多起停斷電事故。
黃偉哲表示，台南昨天下午起風勢增強，晚上9時50分仍有約1萬6000戶停電，如今已降至5000多戶，顯見台電在風雨中持續搶修。市府也全面啟動災後復原，希望台電加速搶修電力同時，同步強化電網體系，提升城市整體防災韌性。
台電新營區處統計，台南溪北地區停電2萬7160戶，目前尚有白河、北門、柳營、六甲、麻豆、學甲、鹽水、官田、大內及山上等區近6000戶待修復電；今天搶修重點將集中於零星民生用戶，加快作業速度。
