快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

防颱修屋頂再傳跌落意外 嘉市一對施工兄妹檔受傷送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。記者魯永明／翻攝
楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。記者魯永明／翻攝

楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。

消防局說，昨天獲報指稱平等街有創傷案件，立即派遣救護人車出勤。救護人員到達現場，民眾焦急告知有人從樓上掉下來，屋主表示，因擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，51歲男工人不慎滑倒，47歲妹妹要拉住哥哥連同摔至地面，造成男傷者右膝及右手肘疼痛，女傷者右側臀部疼痛躺在地上無法起身。

救護人員評估女傷者右側臀部疼痛，雙腳不對稱疑似骨折，救護人員以骨盆固定帶及長背板固定，由於傷者臉色蒼白有休克現象，上車後給予靜脈輸液生理食鹽水，給予心理支持及監測生命徵象後，2名傷者送嘉義榮民醫院治療。

消防局呼籲，市民及施工從業人員，安全無小事，每次作業都應以「預防傷害、避免意外」為第一原則，共同營造安全施工環境，守護生命安全。

楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。記者魯永明／翻攝
楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。記者魯永明／翻攝
楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。記者魯永明／翻攝
楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。記者魯永明／翻攝

工人 楊柳颱風

延伸閱讀

嘉市6木屋毀祝融…憐低收戶6幼兒 市府攜手慈善團體濟助度難關

楊柳颱風帶來驚人時雨量 屏東唯一停班課…滿州鄉投入救災

楊柳颱風後傳一死意外 嘉義布袋7旬老翁跌落水池死亡

楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

相關新聞

防颱修屋頂再傳跌落意外 嘉市一對施工兄妹檔受傷送醫

楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不...

楊柳吹過台東香蕉倒一片 蕉農心痛「3小時就沒了」

楊柳颱風昨天登陸台東太麻里，各地區出現11至15級強陣風，造成市區、卑南、太麻里等地香蕉園倒伏成片。蕉農苦嘆「3小時就沒...

台南七股受災戶屋頂沒修…帆布再被吹掀 哀「不知媒合什麼東西」

楊柳颱風快閃離台，今早已解除海上颱風警報，然台南溪北、沿海地區仍處風災重建期，此次颱風雖並未傳出嚴重災情，但七股區許多民...

高雄大雨噴開50公斤下水道人孔蓋釀禍 受傷婦要求國賠

高雄市楠梓區海專路與瑞屏路口，昨晚因楊柳颱風大雨，路口中央人孔蓋掀起，婦人騎機車路過，機車掉落人孔，婦人因而摔倒受傷，確...

楊柳颱風帶來驚人時雨量 屏東唯一停班課…滿州鄉投入救災

楊柳颱風遠離，但災後整理工作仍待進行，屏東縣今天只有滿州鄉及春日鄉士文村停班停課。昨日恆春半島時雨量驚人，滿州鄉雨量都集中在1、2個小時內下，造成鄉內多處出現積淹水情況，今日雨勢已停，但全鄉仍有幾十處土石坍方需清除，鄉公所也投入搶修。

楊柳颱風警報解除嘉縣停電戶累計破萬 台電安全第一全力搶修

中度颱風楊柳清晨解除陸上颱風警報，嘉義沿海昨夜遭10級強風吹襲，造成停電戶擴大，台電嘉義區處統計，全區累計約1萬287戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。