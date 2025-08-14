防颱修屋頂再傳跌落意外 嘉市一對施工兄妹檔受傷送醫
楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不慎滑倒，47歲幫手妹妹要拉住哥哥，連同摔至地面，消防隊員將受傷兄妹送醫。
消防局說，昨天獲報指稱平等街有創傷案件，立即派遣救護人車出勤。救護人員到達現場，民眾焦急告知有人從樓上掉下來，屋主表示，因擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，51歲男工人不慎滑倒，47歲妹妹要拉住哥哥連同摔至地面，造成男傷者右膝及右手肘疼痛，女傷者右側臀部疼痛躺在地上無法起身。
救護人員評估女傷者右側臀部疼痛，雙腳不對稱疑似骨折，救護人員以骨盆固定帶及長背板固定，由於傷者臉色蒼白有休克現象，上車後給予靜脈輸液生理食鹽水，給予心理支持及監測生命徵象後，2名傷者送嘉義榮民醫院治療。
消防局呼籲，市民及施工從業人員，安全無小事，每次作業都應以「預防傷害、避免意外」為第一原則，共同營造安全施工環境，守護生命安全。
