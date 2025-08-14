快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

高雄大雨噴開50公斤下水道人孔蓋釀禍 受傷婦要求國賠

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市楠梓區下水道人孔蓋因雨掀開，婦人的機車正巧跌落人孔。記者林保光／翻攝
高雄市楠梓區下水道人孔蓋因雨掀開，婦人的機車正巧跌落人孔。記者林保光／翻攝

高雄市楠梓區海專路與瑞屏路口，昨晚因楊柳颱風大雨，路口中央人孔蓋掀起，婦人騎機車路過，機車掉落人孔，婦人因而摔倒受傷，確認這處是高雄市水利局的排水人孔，水利局上午已派員檢修。

這處下水道人孔蓋，每逢豪大雨便冒出水浮起，甚至孔下水壓可將重達約50公斤的人孔蓋噴掀移位，居民也曾反映過危險性，但是仍未改善。

昨晚楊柳颱風螺旋雨帶在楠梓強降雨，1名蕭姓婦人騎機車路過海專路與瑞屏路口，路口人孔蓋已因雨移位，由於天色昏暗，蕭婦的機車正巧跌進人孔，機車卡在洞口，蕭婦摔倒，身上多處擦挫傷。今天蕭婦已打電話給水利局，提及要求國賠。

今天上午水利局派員到事故現場調查原因。工作人員說，這路口有2條排水系統，可將重達50公斤的人孔蓋掀起，要下去人孔，查明原因。

高雄市楠梓區下水道人孔蓋因雨掀開釀禍。記者林保光／攝影
高雄市楠梓區下水道人孔蓋因雨掀開釀禍。記者林保光／攝影
高雄市水利局派員檢修因雨掀開的人孔。記者林保光／攝影
高雄市水利局派員檢修因雨掀開的人孔。記者林保光／攝影
高雄市水利局派員檢修因雨掀開的人孔。記者林保光／攝影
高雄市水利局派員檢修因雨掀開的人孔。記者林保光／攝影

水利局 高雄市 楊柳颱風

相關新聞

防颱修屋頂再傳跌落意外 嘉市一對施工兄妹檔受傷送醫

楊柳颱風昨天登陸，嘉市消防局獲報，平等街1處民宅，屋主擔心颱風造成影響，請工人加強固定屋頂鐵皮，施工過程，51歲男工人不...

楊柳吹過台東香蕉倒一片 蕉農心痛「3小時就沒了」

楊柳颱風昨天登陸台東太麻里，各地區出現11至15級強陣風，造成市區、卑南、太麻里等地香蕉園倒伏成片。蕉農苦嘆「3小時就沒...

台南七股受災戶屋頂沒修…帆布再被吹掀 哀「不知媒合什麼東西」

楊柳颱風快閃離台，今早已解除海上颱風警報，然台南溪北、沿海地區仍處風災重建期，此次颱風雖並未傳出嚴重災情，但七股區許多民...

高雄大雨噴開50公斤下水道人孔蓋釀禍 受傷婦要求國賠

高雄市楠梓區海專路與瑞屏路口，昨晚因楊柳颱風大雨，路口中央人孔蓋掀起，婦人騎機車路過，機車掉落人孔，婦人因而摔倒受傷，確...

楊柳颱風帶來驚人時雨量 屏東唯一停班課…滿州鄉投入救災

楊柳颱風遠離，但災後整理工作仍待進行，屏東縣今天只有滿州鄉及春日鄉士文村停班停課。昨日恆春半島時雨量驚人，滿州鄉雨量都集中在1、2個小時內下，造成鄉內多處出現積淹水情況，今日雨勢已停，但全鄉仍有幾十處土石坍方需清除，鄉公所也投入搶修。

楊柳颱風警報解除嘉縣停電戶累計破萬 台電安全第一全力搶修

中度颱風楊柳清晨解除陸上颱風警報，嘉義沿海昨夜遭10級強風吹襲，造成停電戶擴大，台電嘉義區處統計，全區累計約1萬287戶...

