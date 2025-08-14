聽新聞
高雄大雨噴開50公斤下水道人孔蓋釀禍 受傷婦要求國賠
高雄市楠梓區海專路與瑞屏路口，昨晚因楊柳颱風大雨，路口中央人孔蓋掀起，婦人騎機車路過，機車掉落人孔，婦人因而摔倒受傷，確認這處是高雄市水利局的排水人孔，水利局上午已派員檢修。
這處下水道人孔蓋，每逢豪大雨便冒出水浮起，甚至孔下水壓可將重達約50公斤的人孔蓋噴掀移位，居民也曾反映過危險性，但是仍未改善。
昨晚楊柳颱風螺旋雨帶在楠梓強降雨，1名蕭姓婦人騎機車路過海專路與瑞屏路口，路口人孔蓋已因雨移位，由於天色昏暗，蕭婦的機車正巧跌進人孔，機車卡在洞口，蕭婦摔倒，身上多處擦挫傷。今天蕭婦已打電話給水利局，提及要求國賠。
今天上午水利局派員到事故現場調查原因。工作人員說，這路口有2條排水系統，可將重達50公斤的人孔蓋掀起，要下去人孔，查明原因。
