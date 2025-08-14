楊柳颱風帶來驚人時雨量 屏東唯一停班課…滿州鄉投入救災

楊柳颱風遠離，但災後整理工作仍待進行，屏東縣今天只有滿州鄉及春日鄉士文村停班停課。昨日恆春半島時雨量驚人，滿州鄉雨量都集中在1、2個小時內下，造成鄉內多處出現積淹水情況，今日雨勢已停，但全鄉仍有幾十處土石坍方需清除，鄉公所也投入搶修。

根據中央氣象局資料，滿州鄉昨日多處單日累積雨量都超過200毫米，但雨量多集中在昨日下午2時至4時。其中3時至4時滿州鄉檳榔的時雨量就有96毫米，非常驚人，另南仁湖有79.5毫米，另滿州市區有62.5毫米，等於一天雨量有超過1/3都集中在1、2個小時下。

因雨勢過於集中，造成鄉內多處災情，鄉長古榮福表示，楊柳颱風連續5到6小時狂風暴雨肆虐，造成鄉內的港口溪全溪暴漲，溪水淹沒農田、泥水淹入民宅，鄉道農路也有多處土石泥水溢流坍方，今天停班停課進行災後搶救。

古榮福表示，今天雖然水已退，但仍有許多道路都留有土石，鄉內主要幹道屏200線也還有10多處還有土石，為了鄉親們的交通安全，所以才宣布今日全鄉停班課。他也提醒民眾行經這些道路，要特別注意土石坍方，留意行車安全。

另分水嶺部落每逢颱風大雨必成土石流紅色警戒區，居民就要撤離安置，已成例行公事，這次颱風共安置113人、依親6人，今日天氣放晴全都已返家。