楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電
依中央氣象局資料顯示，楊柳颱風已經在昨（13）日下午16時許於台南七股附近出海，桃園地區受楊柳颱風外圍環流強風影響，在強陣風肆虐下，造成共6萬1230戶曾經停電，在台電桃園區營業處動員百餘人力及數十施工機具投入搶修，盡力在最快時間內為民眾完成復電，在台電持續搶修下，於昨晚22時30分全部恢復供電，復電率100%。
桃園區處提醒，後續如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請利用台灣電力APP或台電24小時客服專線1911，告知停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員將以最快的速度搶修復電。桃園區處並持續與各區里長、民意代表及重要用戶保持聯絡管道，掌握停電訊息，以便及時派員搶修復電。
桃園區處表示，感謝此次風災桃園地區民眾在颱風期間提供許多停電資訊，也能體諒搶修人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，桃園區處也提醒民眾，雖然楊柳颱風已逐漸遠離，但桃園地區仍持續有強陣風，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免造成觸電意外。
本文章來自《桃園電子報》。原文：楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言