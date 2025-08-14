楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

依中央氣象局資料顯示，楊柳颱風已經在昨（13）日下午16時許於台南七股附近出海，桃園地區受楊柳颱風外圍環流強風影響，在強陣風肆虐下，造成共6萬1230戶曾經停電，在台電桃園區營業處動員百餘人力及數十施工機具投入搶修，盡力在最快時間內為民眾完成復電，在台電持續搶修下，於昨晚22時30分全部恢復供電，復電率100%。

台電桃園區營業處動員百餘人力及數十施工機具投入搶修。圖：讀者提供

桃園區處提醒，後續如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請利用台灣電力APP或台電24小時客服專線1911，告知停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員將以最快的速度搶修復電。桃園區處並持續與各區里長、民意代表及重要用戶保持聯絡管道，掌握停電訊息，以便及時派員搶修復電。

台電搶修人員以最快的速度搶修復電。圖：讀者提供

桃園區處表示，感謝此次風災桃園地區民眾在颱風期間提供許多停電資訊，也能體諒搶修人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，桃園區處也提醒民眾，雖然楊柳颱風已逐漸遠離，但桃園地區仍持續有強陣風，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免造成觸電意外。

