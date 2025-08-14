聽新聞
楊柳颱風警報解除嘉縣停電戶累計破萬 台電安全第一全力搶修
中度颱風楊柳清晨解除陸上颱風警報，嘉義沿海昨夜遭10級強風吹襲，造成停電戶擴大，台電嘉義區處統計，全區累計約1萬287戶停電，比昨天下午5千多戶加倍增加，停電原因大多是電線斷落、電桿傾斜或開關跳脫，截至上午8時，7219戶恢復供電，其餘用戶持續搶修中。
上月丹娜絲颱風停電搶修，在義竹鄉發生搶修工程人員李元瀚遭高壓電擊殉職意外，台電嘉義區處確保搶修人員安全，昨夜風勢最強時段指示搶修人員退避，待風力減弱後立即進場作業。停電主要集中布袋、朴子、太保、新港、阿里山等鄉鎮市。
隨著天候條件轉佳，台電啟動全面搶修模式，動員所有自營工班及承攬商人力全數投入，並出動吊臂車、昇空作業車與發電機等大型機具，分區分組同步作業，爭取最短時間恢復供電。搶修原則依次按供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、低壓線、接戶線的順序，並優先處理醫院、自來水廠、電信等重要公共設施。
7月6日丹娜絲風災後14天，台電不間斷搶修，嘉義縣民生用電終全數完成復電。台電嘉義區處說，丹娜絲颱風造成區域大規模停電以來，嘉義累計曾停電用戶逾36萬戶，為史上罕見電力災情，經動員全台資源、日夜搶修，終於完成最後1戶送電任務，讓嘉義全面重返穩定供電。
