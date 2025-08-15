颱風楊柳影響金門路樹倒 林務所持續巡護各路段

中央社／ 金門14日電

颱風楊柳遠離，金門已脫離暴風圈，今天凌晨風雨較顯著，造成路樹傾倒，金門縣林務所已派員移除並巡護主要道路；此次颱風共造成金門596戶用戶停電，上午6時43分全數恢復供電。

根據中央氣象署觀測，金門已遠離颱風楊柳暴風圈，金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，今天凌晨起風雨影響較顯著，最大陣風9級，凌晨0時至上午8時金門累積雨量達24毫米、烈嶼28毫米，預計上午風雨減緩，下午後天氣將趨於穩定。

由於今天凌晨風雨較顯著，金門各地有零星路樹倒塌災情，金門縣林務所長鄭向廷表示，目前收到並移除的正式通報案件總計4案，分別在高陽路移除傾倒烏桕1案、后盤山往伯玉路移除木麻黃1案、環島南路林湖路口移除樟樹1案，另外有掉落枯枝1案。

鄭向廷指出，林務所目前出勤人數總計16人，機具部分怪手1台、吊車2台、小貨車2台，分為2組值勤。清晨已巡護各主要道路路段，清理十餘處掉落枝葉，目前正處理各地新增案件，將在最短時間確保道路暢通。

台電金門區營業處也透過新聞稿表示，此次颱風共造成596戶用戶停電，主要停電用戶集中於伯玉路、前厝及小徑等地區，而烈嶼地區路樹壓線幸未造成停電，台電立即派員搶修。

為迅速處理災情，台電金門區處啟動緊急應變機制，動員多組搶修人力、出動吊臂車、昇空工程車等大型機具搶修，上午6時43分全數恢復供電。

台電金門區處表示，如仍有個別用戶尚未來電情形，可利用台電1911客服專線，告知停電住址及聯絡方式；且颱風雖已逐漸遠離，如民眾看到電線掉落或出現外露狀況，可立即通知台電處理，不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

