楊柳颱風快閃金門 596戶停電清晨全數復電

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊柳颱風的強風豪雨，造成金門不少路樹傾倒、停電等災情，林務所也出動多位同仁協助處理路樹。圖/金門縣林務所提供
楊柳颱風的強風豪雨，造成金門不少路樹傾倒、停電等災情，林務所也出動多位同仁協助處理路樹。圖/金門縣林務所提供

中度颱風「楊柳」昨晚至今日清晨為金門帶來劇烈風雨，強風挾帶豪雨造成路樹傾倒、停電等災情。金門縣災害應變中心統計，截至今日上午8時，累計受理災情22件，包括路樹災情15件、停電戶數596戶、環境污染2件及其他2件，所幸無人員傷亡。

台電金門區營業處表示，停電部分共影響596戶，主要集中於伯玉路、前厝及小徑等地，烈嶼地區雖有路樹壓線，幸未造成斷電。首起停電發生於今日凌晨4時44分，多因強風吹倒樹木碰觸線路，導致設備受損或開關跳脫。

台電金門區營業處緊急啟動應變機制，動員多組人力與吊臂車、昇空工程車等機具搶修，於上午6時43分全數恢復供電。

金門縣災害應變中心表示，截至上午8時，僅餘路樹倒塌12件與其他1件災情持續處理中。颱風遠離後，縣府於上午8時將應變中心降為三級開設，由產發處留守處理風倒木案件，並於中午12時正式撤除本次颱風應變中心。

台電提醒，若已公告復電地區仍有個別住戶未來電，可撥打1911客服專線通報地址與聯絡方式，以利搶修。此外，若發現掉落或外露電線，務必立即通知台電處理，切勿自行觸碰，以免發生觸電意外。

楊柳颱風帶來強風豪雨，造成金門不少路樹傾倒，林務所出動多位同仁協助處理。圖/金門縣林務所提供
楊柳颱風帶來強風豪雨，造成金門不少路樹傾倒，林務所出動多位同仁協助處理。圖/金門縣林務所提供
楊柳颱風帶來強風豪雨，造成金門不少路樹傾倒、停電等災情，台電金門區處也緊急出動員工到場搶修。圖/台電金門區處提供
楊柳颱風帶來強風豪雨，造成金門不少路樹傾倒、停電等災情，台電金門區處也緊急出動員工到場搶修。圖/台電金門區處提供

金門 停電 路樹

