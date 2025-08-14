楊柳吹過台東香蕉倒一片 蕉農心痛「3小時就沒了」

楊柳颱風昨天登陸台東太麻里，各地區出現11至15級強陣風，造成市區、卑南、太麻里等地香蕉園倒伏成片。蕉農苦嘆「3小時就沒了」。芭樂農心碎說，「颱風沒良心」。縣府表示，將啟動災情調查，盡快協助農民。

縣農業處指出，這次颱風挾帶強風，對縣內農作物造成明顯損害，其中以香蕉和芭樂受創最重。蕉農表示，「有做好防颱措施，但這風實在太強又猛烈，整片蕉園3小時倒光光，令人無奈」。

另利吉地區芭樂農說，就快到採收期了，結果颱風一來，甚麼都沒了，樹上的芭樂幾乎都落果，今年真的血本無歸，颱風有夠沒良心的，都沒留一些些可以過生活就好。