聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳吹過台東香蕉倒一片 蕉農心痛「3小時就沒了」
楊柳颱風昨天登陸台東太麻里，各地區出現11至15級強陣風，造成市區、卑南、太麻里等地香蕉園倒伏成片。蕉農苦嘆「3小時就沒了」。芭樂農心碎說，「颱風沒良心」。縣府表示，將啟動災情調查，盡快協助農民。
縣農業處指出，這次颱風挾帶強風，對縣內農作物造成明顯損害，其中以香蕉和芭樂受創最重。蕉農表示，「有做好防颱措施，但這風實在太強又猛烈，整片蕉園3小時倒光光，令人無奈」。
另利吉地區芭樂農說，就快到採收期了，結果颱風一來，甚麼都沒了，樹上的芭樂幾乎都落果，今年真的血本無歸，颱風有夠沒良心的，都沒留一些些可以過生活就好。
農業處表示，目前尚未接獲鄉鎮公所農損通報，將啟動災情調查，盡快協助農民。同時提醒農民可以先請拍現場災損照片或著直接通報鄉鎮公所或農會等協助完成相關災損作業手續。
