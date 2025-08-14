楊柳颱風快閃嘉義過關停電戶逾5千 風雨最強在這個鄉

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
昨天楊柳颱風穿越南台灣，嘉義沿海及山區出現多起停電事故，台電嘉義區營業處統計，全區累計約5192戶用戶停電，全力搶修大半恢復供電。圖／台電嘉義區營業處提供
楊柳颱風昨天下午登陸快閃3小時出海，上午8時30分解除警報，嘉縣市昨天都放颱風假，今天正常上班上課，相較上月登陸布袋的丹娜絲中颱，楊柳風雨不大，災損少，嘉義氣象站說，楊柳台東登陸，嘉義最強風力10 級出現在阿里山，累計雨量不到百毫米，也出現在阿里山，平地沿海風雨不大。

嘉義昨天下午雖在暴雨圈內，但風雨不大，嘉義氣象站說明原因，颱風對流與地形碰撞潰散，楊柳登陸地在台東，台南七股出海，風雨在嘉義以南較大，楊柳來得快去得快，不致會引進西南氣流，造成嘉義掃到颱風尾。

嘉縣市災情小，重要山區道路未中斷，預警封閉上午陸續解除，昨天楊柳颱風穿越南台灣，嘉義沿海地區下午起受強陣風影響，雖降雨量不大，但沿海及山區仍出現多起停電事故，台電嘉義區營業處統計，昨天全區累計約5192戶用戶停電，全力搶修大半恢復供電。

停電戶數主要集中布袋、義竹等沿海地區，以及阿里山、番路、大埔等山區，多數為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致。

嘉義 阿里山 楊柳颱風

