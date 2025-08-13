颱風楊柳襲台 釀1失蹤112受傷

颱風楊柳有減弱及縮小趨勢，中央災害應變中心今天表示，統計至晚間8時，颱風造成1人失蹤、112人受傷，其中台南、高雄、台東受傷人數都增加10人以上。

氣象署晚間6時許指出，颱風楊柳暴風圈仍籠罩花東、苗栗以南陸地及澎湖等地，但有減弱及縮小趨勢；嘉義以南地區要留意風雨，中部局部地區受颱風環流沉降因素，晚間氣溫稍微偏高。

中央災害應變中心晚間9時召開颱風楊柳第7次工作會報，會中報告，颱風襲台期間造成1人失蹤、112人受傷。失蹤者為嘉義縣28歲林姓釣客，消防等單位明天將視天候狀況，申請空勤直升機及派遣船艦協尋。

中央災害應變中心統計至晚間8時，包含台南市、高雄市、台東縣受傷人數都增加10人以上。因颱風造成一般災情共741件，已處理359件、處理中382件，以民生基礎設施災情與路樹倒塌最多，集中在高雄市、澎湖縣、屏東縣。

中央災害應變中心表示，颱風楊柳將逐漸影響澎湖、金門地區，須做好防颱；受颱風環流影響，台灣沿海及澎湖、金門須留意長浪，並再次呼籲暑假期間民眾勿前往海邊觀浪或從事海上活動。

統計至晚間8時，全國曾停電共28萬餘戶，目前待修復6.3萬餘戶，預計14日深夜11時修復完成，受影響地區包含台東縣、宜蘭縣等14縣市。全國未退水19件，分布於高雄市16件、屏東縣2件、台南市1件，淹水深度約10至40公分。

中央災害應變中心報告顯示，市話斷話待修復1071戶，主要分布在嘉義縣、台東縣、高雄市、屏東縣等地；行動基地台待修復136座，分別在台東縣，屏東縣、高雄市等縣市。通傳會將持續督導電信業者精進颱風應變措施，若發生通訊障礙，將即時提供備援並於最短時間內恢復，若需長時間修復，將協調電信業者配合中央應變中心決定，啟動行動通訊漫遊。

中央災害應變中心統計至晚間8時，全國累計撤離8024人，多數自行依親，包含台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等8縣市；台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等6縣市共開設82處收容處所，安置1213人。