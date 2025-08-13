聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳重創...花蓮5千多戶停電 台電出動上百人搶修
「楊柳」颱風今天快閃，重創花蓮南區電力系統，玉里、富里共5000多戶停電，台電花蓮區營業處出動上百人全力搶修，到傍晚僅剩1000多戶還未恢復，台電公司表示，正全力搶修，除部分因山區道路淹水、落石坍方，其餘預估晚間10時前可以全數復電。
台電花蓮區營業處表示，「楊柳」颱風重挫南區電力系統，今天累計有5698戶停電，已動員133名工程人員、26輛工程車及7輛吊臂車全力修復，到下午4時已有4349戶恢復供電。
台電表示，這次風災為提升搶修效率，已與縣府加強聯繫，指派專員與地方村里長、民代等建立聯絡管道，若是因電力中斷需要搶修，但交通受阻，就會請求縣府協助搶通坍方道路，加快復電速度。
台電表示，這次有多處路樹倒塌壓壞電線，部分則因偏遠山區又遇道路坍方或者淹水無法進入搶修。目前除了玉里及富里部分山區道路淹水及落石坍方，必須等道路搶通及水退後才有辦法進入搶修，其餘方可進去搶修，其餘都全力以赴搶修中，預計今晚10點前應該可以復電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言