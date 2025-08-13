楊柳重創...花蓮5千多戶停電 台電出動上百人搶修

「楊柳」颱風今天快閃，重創花蓮南區電力系統，玉里、富里共5000多戶停電，台電花蓮區營業處出動上百人全力搶修，到傍晚僅剩1000多戶還未恢復，台電公司表示，正全力搶修，除部分因山區道路淹水、落石坍方，其餘預估晚間10時前可以全數復電。

台電花蓮區營業處表示，「楊柳」颱風重挫南區電力系統，今天累計有5698戶停電，已動員133名工程人員、26輛工程車及7輛吊臂車全力修復，到下午4時已有4349戶恢復供電。

台電表示，這次風災為提升搶修效率，已與縣府加強聯繫，指派專員與地方村里長、民代等建立聯絡管道，若是因電力中斷需要搶修，但交通受阻，就會請求縣府協助搶通坍方道路，加快復電速度。