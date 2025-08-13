快訊

楊柳重創...花蓮5千多戶停電 台電出動上百人搶修

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
楊柳颱風狂掃造成花蓮5000多戶停電，台電公司動員上百人全力搶修。圖／台電花蓮區營業處提供
「楊柳」颱風今天快閃，重創花蓮南區電力系統，玉里、富里共5000多戶停電，台電花蓮區營業處出動上百人全力搶修，到傍晚僅剩1000多戶還未恢復，台電公司表示，正全力搶修，除部分因山區道路淹水、落石坍方，其餘預估晚間10時前可以全數復電。

台電花蓮區營業處表示，「楊柳」颱風重挫南區電力系統，今天累計有5698戶停電，已動員133名工程人員、26輛工程車及7輛吊臂車全力修復，到下午4時已有4349戶恢復供電。

台電表示，這次風災為提升搶修效率，已與縣府加強聯繫，指派專員與地方村里長、民代等建立聯絡管道，若是因電力中斷需要搶修，但交通受阻，就會請求縣府協助搶通坍方道路，加快復電速度。

台電表示，這次有多處路樹倒塌壓壞電線，部分則因偏遠山區又遇道路坍方或者淹水無法進入搶修。目前除了玉里及富里部分山區道路淹水及落石坍方，必須等道路搶通及水退後才有辦法進入搶修，其餘方可進去搶修，其餘都全力以赴搶修中，預計今晚10點前應該可以復電。

楊柳颱風狂掃造成花蓮5000多戶停電，台電公司動員上百人全力搶修。圖／台電花蓮區營業處提供
台電 花蓮 淹水

