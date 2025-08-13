楊柳颱風快閃離台...雲林一度8千多戶停電 台電力拚今晚復電

楊柳颱風快閃出海，但挾帶強風仍造成雲林縣一度有8千多戶停電，經台電人員搶修，至晚上8時仍有2千多戶停電中，台電表示，力拚今晚11時前全數恢復供電。

台電雲林區處表示，受楊柳颱風強風及樹木倒斷影響，多處電線線路斷落，一度造成8千多戶停電事故，主要停電區域集中在水林、台西、口湖、麥寮及古坑等鄉鎮。

台電雲林區營業處今日出動200多位人力及承攬商人員、200多輛工程車輛及機具投入搶修，截至今晚8時仍有2千多戶停電中，力拚今晚11時前全數復電。

台電提醒，若民眾發生停電事故，請利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話（05）5323927，告知停電的住址及聯絡方式，以利台電人員搶修，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。