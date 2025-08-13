楊柳颱風掃過 南市通報157件災情停電居多、撤離619人

楊柳颱風今天傍晚從台南出海，各地風雨仍舊持續，台南市長黃偉哲晚上6點於市府災害應變中心主持第三次工作會報，聽取各局處災情通報與復原進度報告，並逐項檢視前一階段指令的執行成果。

據統計截至晚間6點，南市EMIC系統尚無積淹水災情通報，其他通報災情共157件，已處理62件、95件持續處理中，主要為電線垂落及變電箱受損等民生基礎設施損壞，各區均無發布土石流警戒。

工務局表示，路樹倒塌傾斜共12件（已處理8件）、有關路燈故障有4件（已處理2件）、廣告招牌掉落4件（均已處理完畢），其中一處電桿倒塌，經確認為有線電視纜線，已先完成現場整理，將於明日由相關單位後續處理。

民政局指出，目前疏散撤離累計15區(東山、左鎮、龍崎、南化、六甲、七股、學甲、北門、官田、鹽水、白河、楠西、將軍、後壁、下營) 31 里，共 619 人撤離。依親部分有571 人，另外有48 人安置於收容所。

針對溪北及沿海地區部分地區因電線及電桿受損停電，黃偉哲也請各單位全力搶修、加速復原，確保市民生命財產安全並儘速恢復正常生活。

水利局表示，全市出動513台移動式抽水機與66座抽水站整備，並已預佈504台抽水機及中央支援設備，另已申請中央支援機組29台。完成1,840座水閘門檢修。

全市60座滯洪池也有效發揮功能並已啟動預洩降，同時官田路閘已預防性關閉，將軍區青鯤鯓倒伏堰已於上午開啟，以防範強降雨與海水倒灌引發淹水風險。

黃偉哲要求市府各單位即時掌握各區狀況及各區需求，並持續回報最新情形，確保救助與資源發放不遺漏，同時也提醒所有投入救災的同仁與夥伴務必注意自身安全。

颱風期間如有相關災情，請撥打119、110或1999進行通報，也可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」掌握更多防颱資訊。