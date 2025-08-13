聽新聞
影／建商施工封渠道…高雄豪雨積水夾雜油汙 居民叫苦連天
高雄三民區建工路低窪巷弄，今天在豪雨後積水，居民尤其對附近建地施工封閉排水渠道，每逢積水又有餐廳油汙水流出，苦不堪言。
今天晚間高雄受楊柳颱風螺旋雨帶影響，下起豪雨，三民、新興、前鎮等區部分地區淹水，三民區與鳥松區之間的本館路也一度馬路積水，車輛如陸上行舟。
居民投訴，高雄市三民區建工路707巷2弄，因地勢低窪，每逢颱風或豪雨來襲便積水，以前排水溝能順利排水，但近年建商施工封閉排水渠道，導致淹水問題更加嚴重。
住戶彭小姐表示，巷口聚集多家餐廳，每次淹水伴隨油水流入家中，清理工作相當辛苦。她說：「一般豪雨就會淹水到膝蓋，每次颱風後都得花很多力氣清理，真的很辛苦。」
居民說，過去幾次颱風過後，里長曾代表居民與建商協商，但事後問題仍未改善，希望相關單位重視排水問題，並督促建商改善，避免每逢大雨就造成淹水困擾。
