高雄全市仍有上萬戶停電 民眾摸黑在風雨中等待復電

颱風楊柳雖已於今天下午從台南出海，但風雨仍為高雄帶來不小停電災情，高雄市全市一度停電戶數達到5萬多戶，截至今晚8時許仍有上萬戶陷入黑暗、無電可用，台電已派員積極搶修中。

台電高雄區處表示，由於楊柳颱風入夜後在高雄市風雨漸增，疑因樹木碰觸線路，導致設備損壞，造成楠梓區德民路、民昌街、中昌街、東昌街一帶共1514戶停電。不少高雄民眾驚訝入夜後的風雨，比白天還要明顯強勁，遇到停電也只能摸黑等待復電。

大樹區更多達7087戶目前無電可用一片黑暗。台電鳳山區處指出，由於大樹區有一條主幹線電桿在今天中午遭車輛撞斷，台電人員晚間冒著風雨更換電桿，因此導致大樹區目前有超過7000戶停電中，預計今晚10時前將恢復供電。