影／楊柳颱風來襲 七股居民憂屋頂帆布被掀翻

中颱楊柳颱風從台東登陸，隨後在下午四點左右從台南出海，先前遭丹娜絲颱風重創的七股區西寮里，尚未修復的民宅，暫且蓋著的帆布被吹得起伏、幾乎要掀掉，讓居民膽戰心驚，希望天公伯能夠幫忙，不要讓房子受到更大的損傷。

七股區西寮里長柯勝强表示，已經有做防颱工作，去獨居長輩家中巡視，也事先告知里民若有必要撤離，要把長輩帶到安置的地方，希望颱風趕快過去。