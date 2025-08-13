快訊

影／楊柳颱風來襲 七股居民憂屋頂帆布被掀翻

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。記者劉學聖／攝影

中颱楊柳颱風從台東登陸，隨後在下午四點左右從台南出海，先前遭丹娜絲颱風重創的七股區西寮里，尚未修復的民宅，暫且蓋著的帆布被吹得起伏、幾乎要掀掉，讓居民膽戰心驚，希望天公伯能夠幫忙，不要讓房子受到更大的損傷。

七股區西寮里長柯勝强表示，已經有做防颱工作，去獨居長輩家中巡視，也事先告知里民若有必要撤離，要把長輩帶到安置的地方，希望颱風趕快過去。

七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，這幾天在政府以及善心人士協助下已經完成多戶屋頂重建，不過還是有十幾戶還來不及完成屋頂工程，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。

台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，今天楊柳颱風吹起暴風，民眾先移動到安全處避難。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，今天楊柳颱風吹起暴風，民眾先移動到安全處避難。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進屋內。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進屋內。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，居民趕緊撒僅繩子固定帆布。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，居民趕緊撒僅繩子固定帆布。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。記者劉學聖／攝影
台南七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，今天楊柳颱風吹起暴風，現場還有許多住戶用繩子綁著屋頂帆布，風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。記者劉學聖／攝影

相關新聞

楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4...

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修樓頂漏水墜樓亡

楊柳颱風侵襲高雄，前鎮區1名七旬老翁因住處屋頂漏水，今天下午趁雨勢風力減弱，登上3婁頂要自已檢修漏水處，不料，從3樓頂墜樓，頭部受創昏迷。警、消據報趕到場，張姓老翁無呼吸心跳，急送阮綜合醫院搶救。

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲...

高雄全市仍有上萬戶停電 民眾摸黑在風雨中等待復電

颱風楊柳雖已於今天下午從台南出海，但風雨仍為高雄帶來不小停電災情，高雄市全市一度停電戶數達到5萬多戶，截至今晚8時許仍有...

不敵強陣風！台東國際地標老榕樹倒下 環園道路阻斷

中颱楊柳為台東帶來15級以上強陣風，造成多處路樹倒塌災情，其中不乏逾60年老樹，海濱公園國際地標1棵具歷史老榕樹不敵強風...

影／楊柳颱風來襲 七股居民憂屋頂帆布被掀翻

中颱楊柳颱風從台東登陸，隨後在下午四點左右從台南出海，先前遭丹娜絲颱風重創的七股區西寮里，尚未修復的民宅，暫且蓋著的帆布...

