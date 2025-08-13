澎湖受颱風楊柳影響輕微 僅零星災情
總統賴清德關心颱風楊柳過境的災情，縣長陳光復今天透過視訊報告，截至目前僅傳出零星災情，賴總統對地方政府全力防災予以肯定。
賴總統肯定澎湖縣的防災作為，並提醒颱風楊柳中心通過澎湖附近時，可能帶來強風及豪雨，漁民及旅客要加強宣導避免外出。同時，對於颱風過後旅客輸運，中央也會全力支援。
陳光復今天在澎湖應變中心向賴總統視訊報告澎湖災情狀況，包括靠岸船隻、外籍漁工安置、老人餐食、交通運輸、旅客滯留，以及醫療服務等整備情形。尤其是颱風警報發布後，澎湖全面啟動應變機制，防範災害。
澎湖縣政府災害應變中心統計，截至今天下午3時30分止，颱風楊柳過境澎湖並未傳出重大災情，共發生2起路樹倒塌，以及紅綠燈桿掉落、水塔被風吹落等7件輕微災情。
