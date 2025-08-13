屏東春日雨量冠全台 山區撤逾千人、多條道路積水
颱風楊柳掃過台灣，屏東列為陸上警戒範圍，午後風強雨驟，位於春日鄉大漢山累積雨量446毫米，全台最多，山區撤離1129名民眾，多條道路發生積淹水狀況。
依中央氣象署資料，颱風楊柳中心位置在今天下午1時許，登陸台東太麻里，下午4時許已從台南七股出海；屏東列為陸上警戒範圍，風勢雨勢在午後逐漸增強，位於春日鄉大漢山測站，雨量從今天凌晨0時至晚間6時30分，累積446毫米，為全台之冠。
大雨下不停，枋寮鄉中正大路與沿山公路北上路口，因積水宣洩不及，導致車輛經過水就流進路旁住戶；另外，恆春鎮環城北路段、恆南路段、湖內路段等都出現積淹水狀況。
為民眾安全，屏東縣政府預警撤離山區民眾，統計至晚間6時45分，撤離霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州等共1129名民眾，其中647人依親、482人安置。
恆春鎮蘇姓民眾說，今天午後風雨明顯增強，家裡外的道路因為宣洩不及，出現積水，還好僅腳踝高度，大約在2個小時之後就慢慢退去，影響不大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言