快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！15縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

屏東春日雨量冠全台 山區撤逾千人、多條道路積水

中央社／ 屏東縣13日電

颱風楊柳掃過台灣，屏東列為陸上警戒範圍，午後風強雨驟，位於春日鄉大漢山累積雨量446毫米，全台最多，山區撤離1129名民眾，多條道路發生積淹水狀況。

依中央氣象署資料，颱風楊柳中心位置在今天下午1時許，登陸台東太麻里，下午4時許已從台南七股出海；屏東列為陸上警戒範圍，風勢雨勢在午後逐漸增強，位於春日鄉大漢山測站，雨量從今天凌晨0時至晚間6時30分，累積446毫米，為全台之冠。

大雨下不停，枋寮鄉中正大路與沿山公路北上路口，因積水宣洩不及，導致車輛經過水就流進路旁住戶；另外，恆春鎮環城北路段、恆南路段、湖內路段等都出現積淹水狀況。

為民眾安全，屏東縣政府預警撤離山區民眾，統計至晚間6時45分，撤離霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州等共1129名民眾，其中647人依親、482人安置。

恆春鎮蘇姓民眾說，今天午後風雨明顯增強，家裡外的道路因為宣洩不及，出現積水，還好僅腳踝高度，大約在2個小時之後就慢慢退去，影響不大。

颱風 雨量 屏東縣政府

延伸閱讀

颱風楊柳強陣風衝擊 嘉義沿海山區逾4千戶仍停電

颱風楊柳侵台 高雄鳥松神農路受樹葉阻塞積水

楊柳颱風出海別輕忽！15縣市豪大雨特報 雨彈恐炸到明天清晨

屏東山區撤逾700人 三地門大社村列警戒強制撤離

相關新聞

楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4...

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修樓頂漏水墜樓亡

楊柳颱風侵襲高雄，前鎮區1名七旬老翁因住處屋頂漏水，今天下午趁雨勢風力減弱，登上3婁頂要自已檢修漏水處，不料，從3樓頂墜樓，頭部受創昏迷。警、消據報趕到場，張姓老翁無呼吸心跳，急送阮綜合醫院搶救。

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲...

高雄全市仍有上萬戶停電 民眾摸黑在風雨中等待復電

颱風楊柳雖已於今天下午從台南出海，但風雨仍為高雄帶來不小停電災情，高雄市全市一度停電戶數達到5萬多戶，截至今晚8時許仍有...

不敵強陣風！台東國際地標老榕樹倒下 環園道路阻斷

中颱楊柳為台東帶來15級以上強陣風，造成多處路樹倒塌災情，其中不乏逾60年老樹，海濱公園國際地標1棵具歷史老榕樹不敵強風...

影／楊柳颱風來襲 七股居民憂屋頂帆布被掀翻

中颱楊柳颱風從台東登陸，隨後在下午四點左右從台南出海，先前遭丹娜絲颱風重創的七股區西寮里，尚未修復的民宅，暫且蓋著的帆布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。