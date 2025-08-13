屏東春日雨量冠全台 山區撤逾千人、多條道路積水

颱風楊柳掃過台灣，屏東列為陸上警戒範圍，午後風強雨驟，位於春日鄉大漢山累積雨量446毫米，全台最多，山區撤離1129名民眾，多條道路發生積淹水狀況。

依中央氣象署資料，颱風楊柳中心位置在今天下午1時許，登陸台東太麻里，下午4時許已從台南七股出海；屏東列為陸上警戒範圍，風勢雨勢在午後逐漸增強，位於春日鄉大漢山測站，雨量從今天凌晨0時至晚間6時30分，累積446毫米，為全台之冠。

大雨下不停，枋寮鄉中正大路與沿山公路北上路口，因積水宣洩不及，導致車輛經過水就流進路旁住戶；另外，恆春鎮環城北路段、恆南路段、湖內路段等都出現積淹水狀況。

為民眾安全，屏東縣政府預警撤離山區民眾，統計至晚間6時45分，撤離霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州等共1129名民眾，其中647人依親、482人安置。

恆春鎮蘇姓民眾說，今天午後風雨明顯增強，家裡外的道路因為宣洩不及，出現積水，還好僅腳踝高度，大約在2個小時之後就慢慢退去，影響不大。