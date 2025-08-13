快訊

雨勢不斷影響搶修 中橫雨瀑落石阻路預計明早搶通放行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通，預計14日上午10時搶通放行。圖／公路局提供
台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通，預計14日上午10時搶通放行。圖／公路局提供

楊柳颱風帶來雨勢影響，台8線中橫公路靳珩隧道西口午後出現水瀑挾帶落石阻斷交通，因雨勢未歇且天色昏暗，原定下午3時及5時的放行時間都取消，公路局預計明早10時搶通，但須視天候狀況而定。

中橫公路因震後災修工程，目前實施每天5次放行、夜間封閉管制措施。受颱風影響，中橫沿線山區今天凌晨起陸續降雨，公路局人員下午2時許巡視時，發現175.4公里處的靳珩隧道西口出現水瀑，且挾帶大量落石，雙向交通受阻。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，機具及人員早已進駐隧道待命搶修，原本希望下午5時能夠搶通，但因雨勢不斷，且天色漸暗視線不佳，為確保搶修人員安全，原定下午5時放行時段取消，預計明天上午10時搶通恢復放行，不過還須看現場天候及邊坡穩定狀況，不排除提前或是延後開放通行。

台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通，人員機具在隧道內待命搶修。圖／公路局提供
台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通，人員機具在隧道內待命搶修。圖／公路局提供

落石 中橫公路 楊柳颱風

