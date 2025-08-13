雨勢不斷影響搶修 中橫雨瀑落石阻路預計明早搶通放行

受楊柳颱風帶來雨勢影響，台8線中橫公路靳珩隧道西口午後出現水瀑挾帶落石阻斷交通，因雨勢未歇且天色昏暗，原定下午3時及5時的放行時間都取消，公路局預計明早10時搶通，但須視天候狀況而定。

中橫公路因震後災修工程，目前實施每天5次放行、夜間封閉管制措施。受颱風影響，中橫沿線山區今天凌晨起陸續降雨，公路局人員下午2時許巡視時，發現175.4公里處的靳珩隧道西口出現水瀑，且挾帶大量落石，雙向交通受阻。