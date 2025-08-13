快訊

影／驚悚瞬間曝光！楊柳颱風吹落大樓裝飾玻璃 路過女騎士險被砸

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
楊柳颱風強風吹落新屋一棟大樓外裝飾玻璃及金屬條，掉落飛砂走馬造成路過機車女騎士被襲擦傷。記者曾增勳／翻攝
楊柳颱風強風吹落新屋一棟大樓外裝飾玻璃及金屬條，掉落飛砂走馬造成路過機車女騎士被襲擦傷。記者曾增勳／翻攝

中颱楊柳颱風侵台，桃園市陣風強大，新屋區中山路今天中午一棟大樓10、11樓外裝飾玻璃及金屬條，突然遭強風爆襲掉落馬路飛砂走石，一名機車女騎士險些被大塊裝飾玻璃砸中，驚嚇中擦傷，楊梅分局新屋分駐所員警聽到巨響和「有人受傷」，緊急協助疏導交通及清理掉落物，警方表示，女騎士幸好擦傷無大礙，將通知大樓做好固定。

楊梅警方表示，楊柳颱風過境期間，在新屋分駐所前方的一棟11層大樓，突然在一陣強風吹襲下，該大樓10、11樓外的裝飾玻璃及金屬條，被強風吹襲掉落馬路，一陣飛砂走石，一名機車女騎士險被整塊裝飾玻璃及金屬條砸中，幸好只受擦傷，員警多人聽見馬路巨大聲響，立即出外查看。

員警上前了解發現，該名女機車騎士經過看見飛砂走石，一臉驚嚇頓時停車僵住，才未遭整塊裝飾玻璃砸中，但仍遭輕微擦傷，玻璃碎片及金屬條散落馬路一地，警方立即疏導交通及協助清理掉落物。

警方表示，機車女騎士擦傷，員警上前關心詢問是否送醫，女騎士表示不需協助，幸無大礙，警方先行將玻璃等掉落物清理至路旁，並通知清潔隊協助清運，並恢復交通，將通知該大樓社區將外觀裝飾物做好固定，避免被風吹落釀成意外。

楊柳颱風強風吹落新屋一棟大樓10、11樓外裝飾玻璃及金屬條（見圖），造成路過機車女騎士擦傷。圖／民眾提供
楊柳颱風強風吹落新屋一棟大樓10、11樓外裝飾玻璃及金屬條（見圖），造成路過機車女騎士擦傷。圖／民眾提供
楊柳颱風強風吹落新屋一棟大樓外裝飾玻璃及金屬條，造成路過機車女騎士擦傷，員警清理協助女騎士。記者曾增勳／翻攝
楊柳颱風強風吹落新屋一棟大樓外裝飾玻璃及金屬條，造成路過機車女騎士擦傷，員警清理協助女騎士。記者曾增勳／翻攝

